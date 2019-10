Phát hiện thi thể cụ ông bên bãi biển Đồ Sơn

Thi thể được phát hiện trong tư thế nằm sấp, có một số vết xây xước bên ngoài. Nhận được tin báo, chính quyền phường Ngọc Hải, Công an và các cơ quan chức năng quận Đồ Sơn đã có mặt tại hiện trường, xác minh làm rõ sự việc.

Bãi đá nơi phát hiện thi thể cụ Hoàng Gia C.



Nạn nhân được xác định là cụ Hoàng Gia C. sinh năm 1931, trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Gia đình cho biết, thời gian gần đây, cụ Hoàng Gia C. có biểu hiện của tuổi già, hay đi lang thang. Cụ Hoàng Gia C. đi khỏi nhà từ 21 giờ tối qua (30/10), con cháu đã đi tìm một số nơi nhưng không thấy.

Cơ quan chức năng và gia đình nhận định, cụ Hoàng Gia C. bị trượt chân, ngã và bị ngạt nước. Gia đình xin không khám nghiệm tử thi và đưa thi thể cụ Hoàng Gia C. về lo hậu sự. Chính quyền và các đoàn thể phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn) cũng cử các đoàn đến hỏi thăm, chia buồn và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho cụ Hoàng Gia C. ./.