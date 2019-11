Phó Thủ tướng kêu gọi "nhường nhịn khi tham gia giao thông"

Sáng 17/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng UBND TP HCM tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Ban tổ chức tặng quà, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân TNGT.

Tham dự buổi lễ có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và hơn 1 ngàn người, đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tại nạn giao thông năm nay với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về hiểm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam. Qua đó, nâng cao ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Học sinh tham gia lễ tưởng niệm.

Tại Việt Nam, 10 tháng qua đã xảy ra hơn 14.250 vụ tai nạn giao thông, làm 6.318 người chết và 10.873 người bị thương. Riêng tại TP.HCM có hơn 2 ngàn 600 vụ tai nạn giao thông, làm 531 người chết và 1 ngàn 975 người bị thương. Tai nạn giao thông mặc dù giảm cả 3 mặt, số vụ, số người chết và số người bị thương, nhưng hiện nay con số này vẫn rất cao. Trong đó, có 1/3 tai nạn giao thông là do người lái xe có uống rượu bia khi tham gia giao thông.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, thiệt hại vì tai nạn giao thông là nỗi đau không gì bù đắp được, là nỗi ám ảnh không xóa nhòa trong ký ức của người thân và bạn bè. Phía sau những cái chết này là hàng ngàn gia đình bị tổn thương với hàng ngàn em nhỏ bị mất cha, mẹ, hàng ngàn phụ lão mất nơi nương tựa lúc tuổi già. Nỗi đau này không thể chấp nhận của một dân tộc đang sống hòa bình, nó cũng nhắc nhở chúng ta về sự trân quý tính mạng và sự an toàn của mỗi người khi tham gia giao thông.

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu tại buổi lễ.

Tai nạn giao thông còn ảnh hưởng tiêu cực đến những thành quả tăng trưởng kinh tế, gây tổn thương cho một hình ảnh đất nước hòa bình, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè đối tác. Chúng ta cần nhìn nhận, trong mỗi tai nạn giao thông có phần lỗi, trách nhiệm của từng cá nhân, cộng đồng và Nhà nước.

Nhân dịp này, ông Trương Hòa Bình kêu gọi các cơ quan hữu quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn giao thông. Mọi người hãy tự giác thực hiện "đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông", không phóng nhanh, vượt ẩu, khi đi mô tô, xe máy phải đội nón bảo hiểm, cùng nhau xây dựng và thực hành ý thức văn hóa giao thông, nhường nhịn và giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông.

Người dân tham gia buổi tưởng niệm.

Là một trong cả nghìn người tham dự buổi lễ tưởng niệm, bạn Huỳnh Thanh Trúc ở phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, chia sẻ: “Em thấy lễ tưởng niệm này rất ý nghĩa để người có người thân chết vì tai nạn giao thông có thể tưởng nhớ người đã mất. Còn đối với người còn sống, đây là lời cảnh tỉnh đối với em, em chấp hành luật giao thông tốt hơn và em cũng nhắc mọi người khi tham gia giao thông không nên sử dụng rượu, bia, gây nguy hiểm cho mình và người khác. Mọi người chấp hành tốt luật giao thông để bảo vệ chính mình và những người xung quanh”./.