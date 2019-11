Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình họp về vụ 39 người Việt tử vong ở Anh

Trưa nay (11/8). tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và các địa phương có nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh vào ngày 23/10/2019 nhằm bàn các phương án bảo hộ công dân, đưa thi hài, tro cốt các nạn nhân về nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, sau thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20 giờ ngày 8/11, Bộ Công an và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019 đều là người Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Sau khi họp bàn, sẽ thống nhất các phương án và sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất trong việc thực hiện bảo hộ công dân và đưa thi thể, tro cốt các nạn nhân về nước sớm nhất theo quy định của Luật pháp Việt Nam và quốc tế./.