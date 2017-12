Phong tỏa hiện trường khu vực phát hiện thi thể dưới sông Tô Lịch

Sáng 22/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an phường đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa hiện trường. Công an phường cũng đã báo cáo lên công an quận Hoàng Mai và đơn vị chức năng liên quan. Hiện Công an phường vẫn đang bảo vệ hiện trường chờ công an quận và công an TP Hà Nội đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, làm rõ vụ việc. Trước đó, sáng 22/12, người dân đi qua khu vực cầu Lủ (thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) phát hiện một thi thể một nam giới nổi gần khu vực chân cầu sông Tô Lịch. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

