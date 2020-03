Phụ nữ Đà Nẵng may khẩu trang phát miễn phí cho người dân

Tại thành phố Đà Nẵng, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Hội Liên Hiệp Phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng vận động các hội viên và tổ chức, cá nhân may khẩu trang phát miễn phí cho người dân trên địa bàn khu dân cư.

Phụ nữ Đà Nẵng cùng nhau may khẩu trang.

Từ suy nghĩ “làm gì để chung tay phòng chống dịch Covid-19”, bà Võ Thị Phương Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 35, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã nghĩ ra cách may khẩu trang và phát miễn phí cho mọi người: "Tôi là thợ may, nên tôi cũng đi xin vải của những chị em là thợ may, họ cắt thừa vải từ những áo sơ mi, quần tây. Rảnh rỗi thời gian nào thì chị em cắt ra, rồi đem về nhà may. Khi may xong để dồn lại một số lượng cho lớn đem tặng miễn phí cho các chị em".

Việc làm của bà Võ Thị Phương Lan nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực, thu hút nhiều phụ nữ tham gia. Một số chị em có tay nghề mang vải về nhà tự may vào những lúc rảnh rỗi. Còn những chị em chưa quen tay, chi hội sẽ cử những người có kinh nghiệm đến tận nhà để hướng dẫn làm khẩu trang. Đến nay, Chi hội phụ nữ 35 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu đã may gần 3.000 khẩu trang phát miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Lựa chọn loại vải tốt để may khẩu trang.

Còn bà Võ Thị Thùy Trang, chủ tiệm may Thùy Trang ở tổ 15, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những người tham gia tích cực trong việc may khẩu trang.

Bà Trang cho biết, bà đã cắt và may hàng trăm khẩu trang ủng hộ các tổ chức từ thiện: "Tôi cũng khuyến cáo mọi người phải có tinh thần bảo vệ sức khỏe riêng cho bản thân và cộng đồng. Trong tình trạng dịch bệnh lây lan quá lớn, tôi rất ủng hộ việc làm này. Khi có hội đoàn may từ thiện, tôi có thêm động lực để làm".

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng đã có 22 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với 76 chi hội tham gia may khẩu trang phát cho người dân. Tổng số khẩu trang đã may và phát miễn phí ra cộng đồng hơn 11.500 chiếc.

Bà Hồ Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là việc làm có ý nghĩa của chị em phụ nữ 13 phường của quận: "Sắp tới, chúng tôi vẫn tổ chức cho các chị em, phát động may khẩu trang phát cho khu dân cư và may đến đâu phát đến đó cho người dân khu dân cư sử dụng. Đối tượng chính của chúng tôi trong quá trình tổ chức thực hiện đó là những hộ dân nghèo và khó khăn trên tất cả các địa bàn khu dân cư. Đồng thời, chúng tôi đưa đến các cơ sở UBND các phường để phát cho người dân khi họ tới giao dịch với phường và các chợ trên địa bàn"./.

