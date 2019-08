Phú Yên: Chở nước tới tận nhà người dân bị khô hạn

Hơn bốn tháng nay, thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên không có mưa, các kênh mương đều nứt nẻ. Những giếng nước cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Từ những cánh rừng đến đồng ruộng, cây cối đều héo rũ, nhiều khu vực cây cối chết khô. Hơn 1.100 hộ dân trong thôn này thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, bà con phải mua nước để dùng với giá 60.000 đồng/m3. Mới đây, huyện Tuy An đã cho xe chở nước về phân phát cho các hộ dân, theo định mức mỗi người 16 lít nước/ngày.

Người dân huyện Tuy An vui mừng vì được cấp nước.



Ông Nguyễn Văn Luân, thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: "Gia đình tôi sử dụng rất nhiều vì chăn nuôi, không có nước, rất khô hạn. Tính ra mỗi ngày 3 bữa là hết nước, tắm, rửa, sử dụng khoảng 60 lít. Đến nay, chính quyền đưa nước về cho nhân dân chúng tôi rất phấn khởi".

Người dân đưa nước về sử dụng.

Toàn xã An Cư, huyện Tuy An, có hơn 3.500 hộ dân. Để cấp đủ nước cho bà con sử dụng, mỗi ngày phải vận chuyển khoảng 260 m3. Theo đó, hàng ngày, xe bồn của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên phải vận chuyển 32 chuyến nước đủ cấp cho bà con. Trước mắt, huyện cấp nước sinh hoạt trong thời gian 15 ngày. Tuy nhiên, trước thực trạng nắng nóng ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay, mạch nước ngầm đang khô kiệt ở nhiều nơi, việc vận chuyển đủ nước cho người dân sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Cao Thế Nhân, Chủ tịch UBND xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đề nghị: "Việc giải quyết nước sạch trong thời gian này là rất cần thiết. Xã An cư, đã chủ động ứng ngân sách, cấp nước cho một số hộ có khó khăn về kinh tế. Về lâu dài, chúng tôi rất mong tỉnh sớm triển khai kịp thời cấp nước cho người dân ở xã An Cư, để đảm bảo có nước sinh hoạt trong thời gian nắng hạn này. Hiện nay, người dân đã phải đi mua nước".

Đến nay, nhiều giếng nước đã cạn.

Huyện Tuy An là một trong những địa phương được xếp vào vùng khô hạn nhất ở tỉnh Phú Yên. Đến nay, số hộ thiếu nước sinh hoạt đã lên đến con hơn 3.500 hộ, với hơn 16.000 người. Hạn hán không chỉ làm đảo lộn cuộc sống người dân mà còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, bùng phát dịch bệnh. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mong muốn tỉnh và các bộ, ngành Trung ương giúp đỡ địa phương giải quyết tình trạng này : "Không có nước bà con phải đi xa để chở về thôi. Nếu như không có nguồn nước sạch sẽ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe. Nóng như thế này nguy cơ cháy nổ rất là cao. Huyện bằng mọi giải pháp xuất kinh phí từ ngân sách ra để giải quyết"./.