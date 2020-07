Phương tiện bất chấp cảnh báo, cố tình vi phạm ATGT đường thủy

Những ngày qua, khu vực TPHCM thường có mưa to, gió lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trên sông. Trong khi đó nhiều phương tiện thủy di chuyển qua địa bàn vẫn chưa ý thức đầy đủ việc đảm bảo an toàn với những tình huống mưa giông kéo đến bất chợt.Trên tuyến sông Sài Gòn, mỗi ngày có hàng ngàn lượt tàu thuyền qua lại. Dù mùa mưa bão nhưng mật độ tàu thuyền di chuyển vẫn khá đông đúc.

Qua ghi nhận của phóng viên VOV, chỉ trong vòng 2 giờ, trên tuyến sông này đoạn qua khu vực Quận 1, Quận 7 và huyện Nhà Bè, có hàng trăm lượt tàu thuyền chở hàng hóa từ các tỉnh miền Tây hoặc cảng Cái Mép ở tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu về những cụm cảng ở trung tâm TP. Qua quan sát, dễ dàng nhận thấy phần lớn các phương tiện đều vi phạm an toàn giao thông đường thủy, nhất là tình trạng chở quá tải.

Kiểm tra của ngành chức năng cũng cho thấy, nhiều tàu chở container, chở cát đá, vật liệu xây dựng quá tải, không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, phao cứu sinh cũ kỹ không đảm bảo chất lượng... Dù biết nguy hiểm, nhưng những người điều khiển phương tiện vẫn bất chấp, phớt lờ sự cảnh báo. Rất nhiều phương tiện khi bị kiểm tra thì chỉ còn những biên bản xử phạt trước đó chứ không còn bất cứ giấy tờ nào vì đã bị lực lượng chức năng ở các địa phương thu giữ để xử lý. Sà lan tự hành LA- 05559 chuyên chở cát xây dựng là một trường hợp vi phạm điển hình.

Anh Trương Văn Bốn, người điều khiển phương tiện nói: "Dạo này cũng ế ẩm quá nên chở thêm kha khá chút, cũng biết nguy hiểm mua to gió lớn mà mình chở hơi khẳm. Hiện nhiều giấy tờ bị thu hết rồi, lúc đi trạm này giữ, đến trạm khác giữ nữa giờ không còn giấy tờ gì. Mình cũng biết sai sau thì rút kinh nghiệm lại."

Qua kiểm tra đột xuất hàng chục phương tiện di chuyển qua khu vực TPHCM, lực lượng Cảnh sát Đường thủy, Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý các chủ phương tiện, thuyền trưởng. Lực lượng này đồng thời cũng tổ chức tuyên truyền nhắc nhở đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, áp dụng biện pháp răn đe nếu tái phạm.

Ông Lê Đình Hùng, Chủ tàu Tàu Container Tuần Phong 05 cho biết: "Chúng tôi cũng có một số vi phạm, nên ngay sau chuyến này chúng tôi cam kết với bên CSGT thủy sẽ khắc phục luôn. Nói chung các cơ quan chức năng tuyên truyền cho chúng tôi hiểu thấy rất là đúng và chấp hành."

Theo Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an TPHCM, mưa bão trên địa bàn diễn biến phức tạp. Sông Sài Gòn đoạn qua các quận trung tâm dù cách bờ biển Cần Giờ khoảng 80km nhưng những cơn giông lốc luôn xuất hiện bất ngờ. Nhiều khúc sông quanh co, có những khu vực có nhà cao tầng nên dễ xuất hiện lốc xoáy.

Nhiều phương tiện cũng chưa đảm bảo các quy định an toàn về phòng cháy nổ, thiết bị cứu hộ trên tàu.

Do vậy, các phương tiện di chuyển qua địa bàn không chỉ riêng thuyền trưởng mà cần phải huy động tất cả thủy thủ tập trung cảnh giới, bật đèn để đảm bảo an toàn. Thiếu tá Lê Văn Hoàn, Đội trưởng thủy đội, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TPHCM cho biết: thực tế vẫn còn một số phương tiện chưa chấp hành tốt vấn đề này, trong đó có phương tiện chở quá tải, quá khổ hoặc trong khi neo đậu chờ con nước thì thuyền trưởng và thủy thủ sử dụng rượu bia, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.