PTT Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó bão số 6

Chiều 9/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác đối phó với bão số 6 tại tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tình hình tại thôn Nam Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra việc sắp xếp tàu thuyển tránh trú bão tại Cảng Qui Nhơn và cảng cá Qui Nhơn.

Phó Thủ tướng cũng đến kiểm tra tình trạng sạt lở, ảnh hưởng nhà dân tại thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong cơn bão số 5 vừa qua, 14 nhà dân tại khu vực này bị sóng đánh sập cuốn trôi, nhiều nhà bị tốc mái.

Hiện 120 hộ dân ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 6. Tỉnh Bình Định huy động lực lượng quân đội, dân quân địa phương cùng người dân làm rọ đá, dùng bao tải đựng cát làm bờ bao, ngăn trước nhà dân, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bà Nguyễn Thị Ái Xuyên, người dân ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn cho biết, gia đình bà đang thu dọn đồ đạc vào nhà người thân tránh bão.

"Bão vừa rồi đánh sập mất bếp, và ngõ phía trước, ở trên mái bị bay ngói hết. Sóng lên tận mái nhà này, nó sập hết, đồ mất hết. Xong rồi bộ đội qua đông lắm, họ dùng bao chắn kè lại để chuẩn bị bão nay mai. Bây giờ, di dời vào ở nhà bà con chứ không dám ở đây", bà Xuyên nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, chia sẻ với khó khăn với người dân thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, tặng quà cho người dân bị sập nhà trong bão số 5.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm hỏi và trao quà tặng 3 gia đình ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị sập nhà trong cơn bão số 5 vừa qua; mong muốn bà con vượt qua khó khăn, thu xếp dọn đồ đạc di chuyển vào nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, không chủ quan, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè nuôi trồng trên biển, dân ở khu vực nhà chồ, triều cường ven biển, sạt lở ven sông đến nơi an toàn.



"Bão vào trong đúng thời điểm có thể thủy triều lớn, sóng to, gió lớn, mưa lớn. Nếu chúng ta chủ quan, không chủ động thì sẽ rất nguy hiểm. Chính quyền phải tập trung rà soát lại tất cả các tàu thuyền, không để tàu nào còn ở ngoài biển. Vấn đề thứ 2 phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, sơ tán ra triệt để khỏi khu vực nguy hiểm. Ở ngoài biển tất cả khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè yêu cầu phải sơ tán không được ở ngoài chòi canh nguy hiểm, nếu không cưỡng chế. Trong đất liền phải sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, những nhà không an toàn phải sơ tán", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Chiều qua, tỉnh Bình Định đã có lệnh cấm biển. Tỉnh cũng lên phương án di dời 1.300 hộ dân ở những vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ bị sạt lở, triều cường đến nơi an toàn, trước 12 giờ ngày mai (10/11) hoàn thành công tác sơ tán dân.

Tỉnh Bình Định huy động hơn 3.700 cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an và có sự hỗ trợ của Quân khu 5 xuống các địa phương giúp dân ứng phó với bão số 6./.

Một số hình ảnh tại tỉnh Bình Định

Bộ đội giúp dân tỉnh Bình Định đối phó với bão số 6.

Người dân vùng sạt lở xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn thu dọn đồ đạc tránh bão.

Làm bờ bao, kè ngăn triều cường tại thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn.

120 hộ dân ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn phải sơ tán khẩn cấp tránh bão số 6.