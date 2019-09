Quảng Bình nhiều nhà dân bị ngập, đường sá ách tắc sau mưa lũ

Tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, hơn 1.000 nhà dân bị ngập, 2.100 nhà ở các xã Châu Hóa, Thạch Hóa, Thanh Thạch, Cao Quảng, Văn Hóa bị cô lập. 4 ngôi nhà bị sạt lở do nước lũ chảy từ sông Gianh đổ về. Nước lũ dâng cao khiến trụ sở UBND xã Văn Hóa ngập gần 2m, trạm y tế xã, hội trường thôn, trường Tiểu học và mầm non các xã Văn Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa… cũng ngập gần 1m. UBND huyện Tuyên Hóa đã di dời trên 400 hộ với 1500 khẩu về nơi an toàn.

Nhà cửa người dân cũng ngập trong biển nước.

Tại huyện miền núi Minh Hóa, mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về gây ngập các xã vùng “rốn lũ”. Nặng nhất là xã Tân Hóa có hơn 500 nhà, các xã Minh Hóa, Thượng Hóa, hàng chục nhà bị ngập nước tới tận nóc. Chính quyền huyện Minh Hóa huy động các lực lượng di dời gần 700 hộ về nơi an toàn.

Mưa lũ khiến làm các tuyến giao thông Quốc lộ 12A, 15, 9B và các tỉnh lộ 559, 559B bị hư hỏng và ách tắc. Nhiều bản làng bị nước chia cắt.

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ đã làm 2 người chết và 3 người bị thương: “Chúng tôi yêu cầu các đơn vị đang thi công cần phải có biện pháp bảo vệ các công trình đang dang dở, đề nghị có phương án đảm bảo nhanh tiến độ vượt lũ, đảm bảo cao trình vượt lũ, đặc biệt là các công trình phòng chống thiên tai như hồ đập, đê kè, các khu neo đậu. Trong đó, theo dõi các diễn biến thời tiết, công tác đảm bảo an toàn hồ đập để triển khai công tác ứng phó”./.