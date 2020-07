Quảng Nam cách ly 63 trường hợp tiếp xúc gần 5 bệnh nhân Covid-19

Sau khi Bộ Y tế công bố 5 trường hợp mắc mới Covid-19 ở tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh này công bố thông tin dịch tễ và lịch trình của các bệnh, đồng thời triển khai điều tra 63 người tiếp xúc gần đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Phong tỏa khu phố có 3 người mắc Covid-19 ở Hội An.

Sau khi có thông tin về 5 bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quảng Nam đã tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách ly. Các địa phương có bệnh nhân mắc covid đã xác định được 63 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh Quảng Nam cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2, xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.



Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông báo lịch trình của những trường hợp dương tính này cho các ngành, chính quyền và cộng đồng dân cư được biết. Trong số 5 bệnh nhân mắc mới có 4 trường hợp ở thành phố Hội An và 1 trường hợp ở huyện Đại Lộc.

Hội An vắng vẻ sau khi ngừng kinh doanh buôn bán.

Ngày 30/7, chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiến hành phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An, đồng thời cách ly các trường hợp tiếp xúc gần.

“Hiện nay rất phức tạp, bởi vì mối quan hệ đan cài rất nhiều. Ban chỉ đạo thành phố xác định, chuyển một trạng thái cao hơn, làm sao phải khoanh vùng ngăn chặn cách ly dập dịch, xác định các nguồn lây nhiễm, không chỉ ở địa bàn Đà Nẵng hay những bệnh viện ở Đà Nẵng không thôi. Bây giờ, phải linh hoạt, có một tâm thế ứng phó với mọi tình huống chứ không chỉ một tình huống, bởi vì sẽ có những trường hợp tương tự như vậy”, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết./.