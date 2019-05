Quảng Ninh công bố nguyên nhân bệnh nhân qua đời tại bệnh viện

Liên quan đến việc mới đây người nhà bệnh nhân tử vong mang băng rôn yêu cầu bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) trả lời về nguyên nhân bệnh nhân Nguyễn Văn Ba chết bất thường, phía cơ quan chức năng khẳng định, nguyên nhân bệnh nhân qua đời là bị nhồi máu cơ tim.

Báo cáo chi tiết quá trình điều trị của bệnh nhân.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1960, trú tại xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều) vào viện cấp cứu lúc 19 giờ 55 phút, ngày 20/5. Sau hội chẩn, người bệnh đã được phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa ngay trong đêm, diễn biến sau mổ tốt. Sau 4 ngày sau phẫu thuật, người bệnh đột ngột diễn biến xấu. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/5, sau khi được người nhà cho ăn cháo và uống 2 viên thuốc Paracetamol 0,5g do điều dưỡng phát, người bệnh đột ngột mất ý thức đã được cấp cứu và chuyển khoa Hồi Sức tích cực để tiếp tục chăm sóc, điều trị. Tại đây, tình trạng của bệnh nhân vẫn tiếp tục xấu đi đến 7 giờ 20 phút, ngày 25/5, bệnh nhân tử vong.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đã báo cáo Bộ Y tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Uông Bí. Cơ quan giám định pháp y bao gồm: Đại diện Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh, UBND phường Thanh Sơn (TP Uông Bí), Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí và đại diện phía gia đình người bệnh đã mổ tử thi làm xét nghiệm pháp y tìm nguyên nhân. Kết quả khẳng định bệnh nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER