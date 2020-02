Quảng Ninh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly

Tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ dịch bệnh Covid-19 (nCoV) tại tất cả cửa khẩu hàng không, đường bộ, đường thủy, đồng thời đảm bảo quy trình an toàn, điều kiện sinh hoạt tại các khu cách ly trên địa bàn.



Tỉnh Quảng Ninh tập trung kiểm soát chặt chẽ trên tất cả khu vực biên giới, cửa khẩu và khu vực cách ly.

Đến 7h sáng nay (14/2), Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19; Tổng số ca giám sát được sàng lọc để làm xét nghiệm Covid-19 là 141 ca, đều cho kết quả âm tính và được cách ly theo dõi sức khỏe đúng quy trình của Bộ Y tế.



Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định, Quảng Ninh vẫn đang chủ động kiểm soát, ổn định được tình hình và vừa tích cực, chủ động phòng chống dịch, vừa đảm bảo các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ (Móng Cái), hàng không (Vân Đồn), Quảng Ninh đã hoàn thiện quy trình để phối hợp đón và giám sát chặt chẽ tất cả trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Cùng với đó là kiểm tra chặt chẽ hoạt động trên đường biển.

Hiện tại, mỗi ngày Quảng Ninh vẫn đón từ 10-20 người Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc, trong đó có khá nhiều người đã từng đi qua các khu vực có dịch tại Trung Quốc. Tỉnh đã xây dựng quy trình chặt chẽ để cách ly và giám sát những đối tượng này, đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly.

Ông Nguyễn Xuân Ký cho biết: "Trường hợp những người cách ly sau 14 ngày, đã sàng lọc và đảm bảo an toàn, hoàn thiện hồ sơ thì tỉnh Quảng Ninh bố trí xe, các quy trình đảm bảo an toàn vận chuyển trên đường để bàn giao về cách địa phương. Giao cho công an tỉnh phối hợp với công an các tỉnh để kiểm soát khi về địa bàn. Có trường hợp tuyến phía Nam chưa thể đi đường bộ thì chúng tôi tiếp tục cho cách ly ở Quảng Ninh, đồng thời bố trí chăm sóc y tế, điều kiện ăn ở phù hợp hơn".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thông tin: Ngoài cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã hoạt động bình thường từ ngày 13/2. Hiện các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tích cực làm việc với phía Trung Quốc để chuẩn bị thông quan tại các điểm xuất hàng được phép, đảm bảo kiểm soát y tế./.