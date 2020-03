Quảng Ninh nâng mức độ phòng chống Covid-19 ở mức cao nhất

Quảng Ninh đã nâng mức độ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức cao nhất. Địa phương này đã xây dựng những kịch bản ứng phó với nhiều cấp độ khác nhau, thực hiện nhất quán chỉ đạo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, trang bị năng lực ứng phó từ tuyến cơ sở đồng thời bổ sung trang thiết bị, máy móc hiện đại cho công tác thu dung, cách ly và điều trị người bệnh. Người dân đất Mỏ đang phát huy tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm" để hạn chế những tổn thương do dịch bệnh gây ra.

Công an phường Hùng Thắng xử lý một trường hợp bán khẩu trang không niêm yết giá trên thị trường.

Phường Hùng Thắng là địa bàn trọng điểm của thành phố Hạ Long khi tập trung nhiều chung cư cao tầng, cơ sở lưu trú cho khách du lịch và có tới 8.000 dân sinh sống. Trong những ngày qua, phường Hùng Thắng liên tục có người phải đi cách ly ngay trong đêm vì liên quan tới những ca mắc mới được Bộ Y tế công bố.

Những người đi cách ly chủ yếu là các hướng dẫn viên, nhân viên tàu du lịch sinh sống trên địa bàn. Khi thông tin về các đối tượng chưa cụ thể, rõ ràng, Công an phường Hùng Thắng phải rất vất vả mới rà soát và khoanh vùng kịp thời những công dân là F1, F2 trên địa bàn.

Phòng cách ly áp suất âm được lắp đặt để đảm bảo việc chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn cho nhân viên y tế.

Thượng úy Nguyễn Tiến Thành, công an phường Hùng Thắng cho biết, công an phường rất vất vả trong công tác rà soát, khoanh vùng các đối tượng vì có những danh sách người dân kê khai ở Hùng Thắng nhưng thực tế họ không ở đây. Vì vậy công an phải phối hợp với tổ dân, khu phố, ban quản lý các tòa nhà chung cư để làm công tác nắm tình hình. Cơ bản là người dân đều biết và nắm được thông tin cá nhân của hàng xóm, láng giềng như có người thân đi du học, đi nước ngoài hay lấy chồng nước ngoài, Tổ trưởng ở đây cũng đều báo lại với cơ quan công an và ban chỉ đạo của phường để làm việc.

Phương châm "3 trước" gồm nhận diện, chủ động phòng, chống trước; chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước và phát hiện, hành động, xử lý trước như kim chỉ nam giúp các địa phương, người dân bình tĩnh và sẵn sàng khởi động các kịch bản ứng phó khi dịch bệnh xuất hiện trên diện rộng.

Không chỉ trang bị, thống nhất phương thức, kỹ năng hành động, Quảng Ninh còn đầu tư gần 140 tỷ đồng để mua sắm 19 máy đo thân nhiệt tại cảng cảng, cửa khẩu, các khu vực giao thông quan trọng; gần 200 máy thở cho bệnh nhân bệnh nặng; 5 máy hệ thống tim phổi nhân tạo, 14 máy siêu lọc máu, 3 xe ô tô cứu thương, 45 máy phun phòng dịch...

Gần đây nhất, Quảng Ninh hoàn thành việc lắp đặt phòng cách ly áp suất âm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn quốc tế sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ cao và an toàn cho các nhân viên y tế.

Điều dưỡng Lê Thị Hải Yến, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cán bộ nhân viên y tế rất yên tâm vì bệnh viện được đầu tư máy móc hiện đại để điều trị cho bệnh nhân. Điều dưỡng cũng được tập huấn sử dụng các thiết bị này.

Ngoài việc đảm bảo dập dịch, Quảng Ninh còn thực hiện trọng trách của Chính phủ giao là đón các công dân Việt Nam từ nhiều vùng dịch về nước qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Hàng ngày, vẫn có hàng trăm công dân trở về và được cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh Quảng Ninh xây dựng kịch bản chi tiết với nhiều cấp độ khác nhau dựa trên phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ để ứng phó với dịch khi số người mắc Covid-19 lên tới hàng trăm, hàng nghìn người, có thể phong tỏa 1 thôn, xã thậm chí cả thành phố.

"Từ khi có các chuyến bay từ Vũ Hán, Hàn Quốc và gần đây nhất là các chuyến bay từ Châu Âu, Sở Y tế đã tham mưu cho Ban chỉ đạo chống dịch cấp tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể. Khi có công dân dương tính trên máy bay, phương án cách ly và đưa đón công dân vào các trung tâm y tế cách ly đặc biệt. Đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm ngay tại sân bay và xét nghiệm một cách nhanh nhất. Công tác phối hợp giải phóng nhanh nhất về các trung tâm cách ly tập trung để giám sát, khử khuẩn sân bay, máy bay...”- ông Nguyễn Trọng Diện nói.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh.

Trước những động thái quyết liệt của chính quyền, người dân tại Quảng Ninh hoàn toàn yên tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến nay, đã có hơn 2.000 người được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế và cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; hàng tuần vẫn có hàng trăm người trở về từ vùng dịch tại sân bay Vân Đồn, cửa khẩu quốc tế Móng Cái...Tất cả đều diễn ra trong trật tự, nhịp nhàng, ổn định. Những nỗ lực không ngừng của chính quyền trong thời gian qua đã và đang nhân lên niềm tin của hàng triệu người dân Quảng Ninh cùng chung tay, góp sức chiến thắng đại dịch./.



Vũ Miền/VOV-Đông Bắc