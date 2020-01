Quảng Ninh thành lập 2 tiểu ban chỉ đạo chống bệnh dịch viêm phổi cấp

Thực hiện công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV), ngày 29/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa thành lập 2 Tiểu Ban chỉ đạo là Ban chỉ đạo điều trị bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona và Ban chỉ đạo giám sát phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona.

Sở Y tế Quảng Ninh vừa thành lập 2 Tiểu Ban chỉ đạo giám sát phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút corona.

Đồng thời, toàn ngành Y tế Quảng Ninh đã, đang và sẽ tăng cường giám sát, đo thân nhiệt, phát tờ rơi truyền thông về nCoV và khai báo y tế cho khách du lịch đến Quảng Ninh, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như cửa khẩu Móng Cái, Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long… tiến hành rà soát vật tư thuốc, phương tiện, máy móc sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các trường hợp bệnh trong cộng đồng cũng như khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.



Hiện nay, tính đến ngày 29/1, tỉnh Quảng Ninh chưa có ca nào nghi ngờ nhiễm virus nCoV./.