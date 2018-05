Quảng Ninh xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày lễ

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng, dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay, tình hình an ninh trật tự , an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được giữ vững.

Theo ghi nhận, trong những ngày nghỉ lễ, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh luôn ở mật độ cao, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông bị xử lý

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường tăng cường nắm địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, các công trình, mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội.

Trung tá Nguyễn Văn Đăng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự cơ động thành phố Hạ Long cho biết: “Công an thành phố Hạ Long nói chung và Đội cảnh sát trật tự nói riêng đã xây dựng các kế hoạch, chuyên đề, phối hợp với Cảnh sát giao thông của công an thành phố, công an phường, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị trên địa bàn. Bên cạnh đó là tập trung đảm bảo an ninh trật tự cho du khách, tập trung xử lý các trường hợp ô tô đỗ, dừng không đúng nơi quy định và thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”.

Theo số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, tính từ 28/4 đến hết 30/4, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm luật giao thông. Phạt gần 600 triệu đồng, tạm giữ gần 20 phương tiện và 14 giấy phép lái xe.

Trung tá Trịnh Đình Viễn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung năm nay có trên dưới 100 sự kiện lớn nhỏ diễn ra, CSGT thành phố gồm CSGT đường bộ, đường thủy và đường sắt luôn phối hợp, thực hiện các kế hoạch của lãnh đạo, các cấp Ủy đảng chính quyền địa phương, tổ chức đảm bảo ứng trực 100% quân số, để đáp ứng mọi tình huống xảy ra.

Cùng với đó, để đảm bảo trật tự ATGT ở các bến chở khách tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, đi tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn, Bạch Long Vỹ… các chủ phương tiện đều chấp hành rất tốt các quy định đề ra, phương tiện đảm bảo chất lượng, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu đuối… Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã tiến hành tuyên truyền cho chủ phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định an toàn khi vận chuyển hành khách và tham gia giao thông thủy nội địa./.

