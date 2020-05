Ra quân cải tạo, nâng cấp cầu yếu trên tuyến đường sắt Bắc- Nam

Sáng 8/5, tại cầu đường sắt Ông Ngọ trên đường sắt Bắc- Nam, thuộc địa bàn xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đường sắt cùng liên doanh các nhà thầu ra quân thi công gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh.

Ấn nút khởi động Dự án.

Quy mô dự án gồm: xây dựng 129 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, xây mới kết hợp cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn đường 2 đầu cầu đối với 111 cầu; xây dựng trụ trụ chống va xô 4 cầu và sửa chữa, nâng cấp 14 cầu. Tổng kinh phí Dự án gần 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021.

Công trình sửa chữa, nâng cầu cầu Ông Ngọ do tổng Công ty Công trình Đường sắt thi công.

Dự án nhằm cải tạo, nâng cấp các cầu để từng bước thay thế các cầu yếu, đồng nhất tải trọng khai thác 4,2T/m trên toàn tuyến, nâng cao năng lực vận tải đường sắt, nâng cao tốc độ chạy tàu Bắc- Nam. Việc gia cố các trụ va xô nhằm hạn chế thấp nhất tổn thất về người và tài sản do va chạm của các phương tiện vận tải đường thủy nội địa đối với các công trình cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng trăm cầu yếu trên tuyến đường sắt Bắc- Nam sẽ được thay thế.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thành các thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu còn lại nhằm đảm bảo khởi động đồng loạt và chậm nhất khởi công trong tháng 8 tới.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu trong thời gian thi công phải đảm bảo an toàn chạy tàu.

"Các chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, vật lực để triển khai thi công. Đồng thời, trong quá trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Bộ, các địa phương tổ chức triển khai thi công công trình, chú trọng tiến độ, chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường..."./.