Rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc bộ sẽ kéo dài đến ngày 4/1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (31/12), không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nhiệt độ lúc 1h sáng nay đo được ở một số nơi như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,6 độ; Sa Pa (Lào Cai) 3,5 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4,1 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ, Hà Nội 10,0 độ,... Ở Vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, riêng vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) do ảnh hưởng kết hợp với rìa phía Bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

** Sáng sớm nay (31/12), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa trong 06h qua tính từ 19h ngày 30/12 đến 01h ngày 31/12) tại một số nơi như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 12mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 24mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 23mm,…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24giờ).

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc, nên từ chiều và đêm nay (31/12), ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-150mm/24giờ, có nơi trên 200mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019.

** Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 31/12/2018:

Tây Bắc bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, có nơi dưới 8 oC; Nhiệt độ cao nhất từ 11 - 14 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 15oC.

PC_Article_Middle

Đông Bắc bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, vùng núi 4 - 7 độ, vùng núi cao dưới 3 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 10 - 13 độ; vùng núi cao dưới 8 oC.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ; phía Nam 13-16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ, phía Nam 16-19oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; chiều và đêm nay có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 74 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam 21-24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía Nam 25-28oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 26oC.

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Từ nay đến khoảng ngày 4/1/2019, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay (31/12) phổ biến 8-10 độ. Độ ẩm từ 75 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 10oC; Nhiệt độ cao nhất từ 11 - 13oC./.

Ảnh: Sinh hoạt của người dân vùng cao Yên Bái trong giá rét VOV.VN - Hôm nay (29/12), rét đậm, rét hại bao trùm khắp tỉnh Yên Bái. Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn... nhiệt độ xuống dưới 10 độ, có nơi 5-7 độ.