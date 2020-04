Rét nàng Bân, Sa Pa chìm trong giá lạnh 8,8 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, sáng 6/4, nhiệt độ cực tiểu ghi nhận được tại các khu vực vùng thấp của tỉnh khoảng 16 – 17 độ C, vùng cao Bắc Hà 12,9 độ C, riêng Sa Pa xuống ngưỡng rét hại khi nhiệt độ là 8,8 độ C.

Sa Pa vắng vẻ chìm trong rét nàng Bân

Đây cũng là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở Lào Cai trong đợt rét này. Dự báo cho thấy, trong 24 giờ tới, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai vẫn duy trì cường độ ổn định.



Theo dân gian, đợt rét buốt cuối cùng của mùa đông xuân xuất hiện vào dịp tháng 3 âm lịch như thế này gọi là rét nàng Bân. Sau đợt rét này, trong vòng 2 tuần nữa dự báo vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện một số đợt rét do không khí lạnh tác động, nhưng với cường độ nhẹ hơn, sau đó thời tiết sẽ ấm nóng dần lên chuẩn bị vào hè./.