Rơi từ độ cao 20m xuống đất, một công nhân ở Bình Dương tử vong

Tối 11/7, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một công nhân Công ty TNHH Thương mại-Dịch Vụ Tân Hiệp Phát, ở phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.

Khu vực nạn nhân rơi từ nhà xưởng xuống đất.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Nhớ (43 tuổi, quê Tiền Giang). Theo đó, chiều tối nay, ông Nhớ cùng một số công nhân khác sửa chữa điện trong nhà xưởng công ty. Trong lúc làm việc, ông bị trượt ngã và rơi từ cửa sổ mái tôn nhà xưởng với độ cao khoảng 20m xuống đất.



Phát hiện sự việc, người dân xung quanh chạy đến kiểm tra và đưa đi cấp cứu nhưng ông Nhớ đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An đã có mặt tại phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Sau khi khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về mai táng./.