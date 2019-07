Rừng Hà Tĩnh lại cháy lớn, hàng trăm người nỗ lực dập lửa

Chiều 8/7, lãnh đạo huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực núi Nầm giáp ranh giữa hai xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy. Hiện các cấp ban, ngành cùng người dân đang nỗ lực khống chế đám cháy tránh lan rộng sang những khu vực khác.

Đám cháy lớn xảy ra tại khu vực núi Nầm giáp ranh giữa hai xã Sơn Thủy và Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng vào khoảng 11h30’ ngày 8/7, tại khu vực núi Nầm (đoạn giáp ranh giữa xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy thuộc huyện Hương Sơn) xuất hiện một đám cháy rừng. Do trời nắng nóng, gió thổi mạnh nên đám cháy rừng nhanh chóng lan rộng lên khu vực đỉnh Núi Nầm. Khu rừng bị cháy được xác định là rừng keo và thông.



Nhận được thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân, kiểm lâm và người dân đã được huy động dập lửa. Ngoài ra, nhiều xe chữa cháy của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do nắng nóng và gió mạnh nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 13h15’ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế, vẫn chưa thể thống kê thiệt hại sau vụ hỏa hoạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.