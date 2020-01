Sắc xuân, không khí Tết ngập tràn nơi cực Tây Tổ quốc

Những ngày cuối năm không khí mùa Xuân đang về khắp núi rừng và làng bản của Điện Biên. Thiên nhiên, lòng người như cùng hòa vào men say của mùa Xuân nơi rẻo cao Tây Bắc. Mùa Xuân sắp về!

Những ngày cuối năm không khí mùa Xuân đang về khắp núi rừng và làng bản của Điện Biên. Thiên nhiên, lòng người như cùng hòa vào men say của mùa Xuân nơi rẻo cao Tây Bắc. Mùa Xuân sắp về!

Không khí Xuân về trên khắp các bản làng cũng là lúc đồng bào các dân tộc vùng cao Điện Biên rộn ràng đón Tết. Chị em phụ nữ cũng dành nhiều thời gian để may cho mình và người thân trong gia đình những bộ quần áo mới chơi Xuân.

Không khí Xuân về trên khắp các bản làng cũng là lúc đồng bào các dân tộc vùng cao Điện Biên rộn ràng đón Tết. Chị em phụ nữ cũng dành nhiều thời gian để may cho mình và người thân trong gia đình những bộ quần áo mới chơi Xuân.

“Ai về Tây Bắc cùng em Ghé thăm phong cảnh núi xen mây ngàn Làn sương trắng nhẹ tỏa lan Đồi chè hút gió ngập tràn nắng Xuân Hoa mơ nở khắp núi rừng Đắm say sơn nữ ngập ngừng bước chân..."

“Ai về Tây Bắc cùng em Ghé thăm phong cảnh núi xen mây ngàn Làn sương trắng nhẹ tỏa lan Đồi chè hút gió ngập tràn nắng Xuân Hoa mơ nở khắp núi rừng Đắm say sơn nữ ngập ngừng bước chân..."

Đây là niềm vui lớn của người dân trước thềm bước sang năm mới 2020. Trong ảnh: Cán bộ Công ty Điện lực Điện Biên hướng dẫn người dân bản Hua Sin 1,2 sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Đây là niềm vui lớn của người dân trước thềm bước sang năm mới 2020. Trong ảnh: Cán bộ Công ty Điện lực Điện Biên hướng dẫn người dân bản Hua Sin 1,2 sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.