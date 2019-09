Sau vụ bỏ quên trẻ trên xe, Bắc Ninh rà soát việc đưa đón học sinh

Sau vụ việc bé trai N.T.L. (3 tuổi) bị bỏ quên trên xe đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tiên Du và các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé và có biện pháp ổn định tình hình tại địa phương. Đồng thời rà soát, kiểm tra việc đưa đón trẻ tại toàn bộ các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở Đồ Rê Mí, nơi để quên học sinh 3 tuổi trên xe đưa đón hơn 7 tiếng.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan chăm sóc tốt sức khỏe cho bé trai; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, thực hiện các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình đưa, đón trẻ.



Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu N.T.L. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt với cha mẹ. Các cơ quan trong cơ thể đã dần ổn định và có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du báo cáo lại sự việc: Khoảng 6h30 ngày 13/9, xe đưa đón trẻ của cơ sở Mầm non Đồ Rê Mí (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) do lái xe Nguyễn Công Tỵ (chồng chủ cơ sở là bà Dương Thị Hợp) cầm lái đón 9 trẻ tại các gia đình đưa đến cơ sở lúc 7h45. Do sơ suất đã để quên cháu N.T.L. 3 tuổi trên xe đưa đón và cho đến khoảng 15h cùng ngày mới phát hiện ra cháu trên xe...

Chủ cơ sở đã đưa cháu đến sơ cứu tại một phòng khám tư nhân tại xã Hoàn Sơn, cấp cứu tại Trung tâm Y tế Thị xã Từ Sơn, thông báo với gia đình, rồi cùng đưa cháu lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh và ra Bệnh viện Nhi Trung ương.

UBND xã Hoàn Sơn ra thông báo tạm đình chỉ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí để phục vụ điều tra./.