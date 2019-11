Sẽ giáng cấp nữ Đại úy công an chửi bới nhân viên sân bay

Trả lời phóng viên tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/11, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Công an Hà Nội đang căn cứ vào quy định của Bộ Công an dự kiến hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với bà Lê Thị Hiền - cán bộ công an Quận Đống Đa, là người phụ nữ xuất hiện trong nhiều đoạn clip đánh, chửi nhân viên sân bay gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh nữ Đại úy công an gây rối ở sân bay. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện bà Hiền đã được điều động đến bộ phận không trực tiếp tiếp dân.

Trước đó, bà Hiền bị ghi lại cảnh đang mắng chửi, đe dọa nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/8 vừa qua.

Căn cứ quy định tại Thông tư 27/2017/TT - BCA , ngày 22/8/2018 của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, thì thái độ, lời nói, cử chỉ của bà Lê Thị Hiền trong các đoạn clip nói trên đã vi phạm quy định về việc ứng xử nơi công cộng của CBCS CAND.

Sau sự việc, Công an quận Đống Đa đã báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an thành phố tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đại úy Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc, xử lý theo quy định./.