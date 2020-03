Siết chặt khai báo người từ nước ngoài về để chống Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài về nước tăng cao, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có điện khẩn về việc tăng cường công tác quản lý nhân khẩu và khai báo người Việt Nam từ nước ngoài về địa phương, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan trên địa bàn.

Kiểm soát y tế tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện tốt việc rà soát, thống kê số công dân Việt Nam trên địa bàn mới trở về từ nước ngoài trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày 20/3/2020 trở về trước, nhưng chưa khai báo hoặc khai báo chưa chính xác để kịp thời thu thập thông tin, xác minh toàn bộ quá trình di chuyển từ khi nhập cảnh về Việt Nam đến nay, phối hợp với ngành y tế thực hiện ngay các biện pháp cách ly theo quy định.

Việc thống kê phải được thực hiện đến từng hộ dân, tổ dân, khu phố, thôn, khe bản trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, các địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động khai báo với các cơ quan chức năng về những trường hợp trong gia đình, địa phương đã đi du lịch, học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài mới trở về, để kịp thời thực hiện khai báo y tế, thông báo lưu trú và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Những trường hợp cố tình không khai báo hoặc khai báo thông tin không chính xác, gây nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành và các địa huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của mình phải chủ động khai báo về thân nhân của mình trong trường hợp gia đình và có đi du lịch, học tập, làm việc, chữa bệnh... ở nước ngoài mới về địa phương để các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành các bước phòng dịch bệnh theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an các địa phương, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã cùng lực lượng bảo vệ dân phố kiểm tra chặt chẽ nhân khẩu đi và đến trong từng hộ gia đình, trong thời kỳ cao điểm phòng chống dịch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đơn vị địa phương nào buông lỏng quản lý, để bỏ lọt người từ nước ngoài trở về mà không khai báo với các cơ quan chức năng thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.