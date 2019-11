Siết chặt quản lý xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ 39 nạn nhân chết trong Container ở Anh, trong đó huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh đã có 8 nạn nhân, trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết chính quyền địa phương sẽ phối hợp với ngành lao động và doanh nghiệp để đưa người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và gần đây là các nước châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường.

PV: Thưa ông, sau khi ngành chức năng công bố danh tính 39 nạn nhân chết trong Container tại Anh, trong đó huyện Can Lộc có 8 nạn nhân, xin ông cho biết việc thăm hỏi động viên những gia đình có người chết trong vụ việc này trong những ngày này như thế nào?

Ông Bùi Huy Cường: Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục đến các gia đình để thăm hỏi động viên và cũng nhận thêm một số thông tin mà các gia đình đang chuẩn bị các thủ tục để phối hợp với chính quyền để đưa các cháu về. Chúng tôi đến trực tiếp đến các gia đình để động viên thăm hỏi và lắng nghe nghe mong muốn của gia đình để từ đó chúng tôi làm việc với các cơ quan chức năng để giúp gia đình làm thế nào đó sớm đưa các em trở về với quê hương một cách sớm nhất. Bộ Ngoại giao, Nhà nước tiếp tục phối hợp với nước Anh để tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa các em sớm trở về cùng với quê hương, cùng với gia đình, để chia sẻ được nỗi đau cùng gia đình trong giai đoạn hiện nay.

PV: Thưa ông, trên thực tế việc quản lý và kiểm soát di cư bất hợp pháp của người dân ở địa phương đang đặt ra những vấn đề gì cho chính quyền địa phương?

Ông Bùi Huy Cường: Xuất khẩu lao động ở Can Lộc có rất nhiều kênh để người dân có thể đi được. Những năm 80, 90 rất nhiều con em của Can Lộc đi châu Âu mà hiện nay đã định cư ổn định và có việc làm có thu nhập. Đây là điều thuận lợi để con em Can Lộc ngay ở từng địa bàn, khi sang đến những nước này thuận lợi vừa có chỗ ở vừa tìm việc làm. Đây là việc cũng phải nói rất khó khăn, đó là quyền tự do, quyền đi lại của người dân.

Họ đi đến những nước này thông qua con đường đi thăm thân, thông qua du lịch và như chúng ta đã biết thời gian gần đây có một số đối tượng móc nối để đưa người trái phép ra nước ngoài. Do thiếu hiểu biết nên họ không nghĩ được rằng đó là cư trú bất hợp pháp.



Việc kiểm soát người trong nước và người ra nước ngoài thiếu liên kết giữa bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài, con đường ngoại giao và người sở tại, cho nên người đi, không cư trú, khó kiểm soát, tức là thoát ly khỏi địa phương và đến nước sở tại nào thì thiếu kênh kiểm soát cho nhau. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với ngành công an kiểm soát đường đi bất hợp pháp, đặc biệt là các đối tượng ở nước ngoài liên kết với trong nước cho nên đường dây này.

Chính quyền, đoàn thể địa phương thăm hỏi gia đình nạn nhân

PV: Với thực trạng vừa nêu tại địa phương thì theo ông thời gian tới sẽ triển khai công tác quản lý nhà nước như thế nào để tạo điều kiện để người dân đi xuất khẩu lao động hợp pháp ?

Ông Bùi Huy Cường: Hiện nay, huyện Can Lộc đã bắt đầu khâu nối với một số doanh nghiệp và các sở ngành, nhất là Sở Lao động để tìm kiếm một số thị trường các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và gần đây là các nước Châu Âu, để thông qua doanh nghiệp, lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực và những nghề nghiệp mà con em địa phương có thể tiếp cận được ở các doanh nghiệp khi đưa ra xuất khẩu lao động ở nước ngoài.



Tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đào tạo nghề cũng như đào tạo tiếng, các kĩ năng cho các em ngay từ quê hương, để khi ra nước ngoài lao động thì tiếp thu được, nhất là ngoại ngữ, việc làm và văn hóa, cũng như là tiếp cận được chính sách pháp luật của nước sở tại để tránh vi phạm. Một việc nữa, hiện nay cũng có rất nhiều chính sách đặc biệt là vay vốn xuất khẩu lao động, chúng tôi đang kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội và một số chính sách khác để huy động nguồn vốn tạo điều kiện cho con em chúng ta đi xuất khẩu lao động.

PV: Vâng xin cảm ơn ông!./.