Sợ đá lăn vào nhà lúc trời mưa, 63 hộ dân ở Điện Biên mất ăn mất ngủ

Rất may, các vụ đá lăn không gây thương vong về người, tuy nhiên người dân trong bản hiện đang rất lo lắng, bất an, cuộc sống, sinh hoạt luôn bị đảo lộn.

Ông Ngô Xuân Chinh nói: “Qua tuyên truyền bà con cũng đã đồng thuận việc phải di chuyển bản, nhưng địa điểm di chuyển hiện nay đang vướng mắc, lý do là địa điểm huyện chọn cách quá xa so với khu vực bản cũ. Do chưa thống nhất, người dân chưa đồng thuận nên hiện nay chúng tôi cũng đang chưa có cơ sở để báo cáo lên các cấp chính quyền để xem xét bố trí kinh phí.