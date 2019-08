Sở TN&MT Hà Nội báo cáo nhanh về môi trường sau vụ cháy kho Rạng Đông

Chiều 31/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã báo cáo nhanh liên quan đến tình trạng môi trường sau vụ cháy tại kho của Công ty Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội).





Phương tiện quan trắc môi trường ở nơi xảy ra sự cố.



Theo đó, sáng 31/8, Sở TN&MT Hà Nội đã phối hợp với đoàn Công tác của Bộ TN&MT tiến hành kiểm tra bên trong khu vực kho cháy. Kết quả kiểm tra cho thấy, hóa chất amalgam phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang, đèn compact được chứa trong 3 tủ lạnh, các tủ lạnh này còn nguyên vẹn, khu vực chứa 3 tủ lạnh được phun nhiều bọt chữa cháy, không phát hiện thấy hiện tượng cháy.



Tại thời điểm kiểm tra, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường vẫn tiếp tục lấy mẫu môi trường xung quanh khu vực Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông và trong khu dân cư để đánh giá chất lượng môi trường.



Đáng chú ý, nồng độ thủy ngân tại 5 vị trí lấy mẫu đều bằng 0 microgam/ m3. Đây là kết quả test nhanh ban đầu của Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Bộ Y tế đối với thông số thủy ngân lấy tại 5 vị trí: Mẫu đất tại vườn hoa nhà máy, mẫu đất tại rìa vườn hoa trung tâm, mẫu đất tại gốc cây sát đường nội bộ và 2 mẫu tro tại khu vực có đám cháy.



Người dân vẫn vô tư buôn bán thực phẩm ở nơi xảy ra sự cố.

Theo kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại 5 vị trí (điểm giáp công ty bóng động lực, giáp khu dân cư ngõ 342 Khương Đình; điểm trước cửa số nhà 81 ngõ 342 Khương Đình; điểm giáp cổng chào tổ dân phố số 10, phường Hạ Đình; điểm giáp khu vực thiết bị chiếu sáng, sát khu vực xưởng xảy ra chảy; điểm giáp khu vực chăm sóc khách hàng, sát khu vực xưởng xảy ra cháy) so sánh với QCVN 05:2013/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh cho thấy, các thông số: vi khí hậu, NO2, Pb, Cd (trung bình 24 giờ), Hg (trung bình 24 giờ), As, Zn và bụi tổng đều nằm trong giới hạn cho phép.



Riêng thông số S02: tại vị trí điểm giáp cổng công ty bóng động lực, giáp khu dân cư ngõ 342 Khương Đình = 357 microgam/m3 (vượt 1,02 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT), điểm trước cửa số nhà 81 ngõ 342 Khương Đình, giáp khu vực cháy = 352 microgam/m3 (vượt 1,0057 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT), các vị trí còn lại có kết quả đều nằm trong giới hạn cho phép.



Ngoài ra, theo kết quả quan trắc thu nhận được vào thời điểm xảy ra cháy, trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Minh Khai là trạm duy nhất ghi nhận có nồng độ bụi (PM10 và PM2.5), khí CO và NOx tăng cao đột biến vào khoảng thời gian từ 20h ngày 28/8 đến 1h ngày 29/8. Cùng thời điểm đó, ngoài 9 trạm còn lại và tham khảo thêm các trạm cảm biến khác của một số tổ chức phi chính phủ đặt rải rác trên toàn thành phố đều không ghi nhận được dữ liệu bất thường nào vào thời điểm đó.



Báo cáo nhanh từ Sở TN&MT Hà Nội cũng nêu rõ: Trong thời gian tới cần tiếp tục rà soát rà soát, đánh giá toàn bộ khu vực tiếp xúc giữa khu vực kho với hiện trạng đất tiếp xúc, quan trắc toàn bộ nước ngầm trong vòng bán kính 500m để đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm.



Ngoài ra, để giải quyết sự cố môi trường, Sở TN&MT Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông khẩn trương thực hiện một số biện pháp; cụ thể: Tăng cường công tác duy trì vệ sinh môi trường khu vực Công ty; có phương án che phủ toàn bộ khu vực vụ cháy nhằm đảm bảo việc tránh tiếp xúc giữa nước mưa với tro xỉ và tránh phát tán bụi tro xỉ ra khu vực dân cư.

Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT xuống khu vực xảy ra sự cố.

Đối với nước thải phát sinh trong khu vực cháy khi dập lửa và còn tồn trong khu vực kho phải được cách ly, thu gom và chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. Đối với tro xỉ sau cháy, cần đánh giá kỹ hàm lượng ô nhiễm theo ngưỡng chất thải nguy hại và phải được xử lý theo quy định.



Phía Rạng Đông cũng cần có phương án thu gom, vận chuyển và lưu chứa toàn bộ tro xỉ để đảm bảo an toàn. Cách ly hoàn toàn các hóa chất độc hại còn sót lại và đưa vào khu vực có mái che. Thực hiện rà soát, phân loại hóa chất phát sinh; đảm bảo quy định về quản lý và an toàn hóa chất theo Luật Hóa chất.

Bên cạnh đó, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tổ chức mời các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành và các chuyên gia họp để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường cũng như đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân sống trong phạm vi ảnh hưởng của đám cháy./.