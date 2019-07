Sở Y tế Bình Định báo cáo nguyên nhân khiến sản phụ tử vong

Sở Y tế tỉnh Bình Định vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế về việc sản phụ Võ Thị Bích Liễu (26 tuổi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) tử vong sau sinh mổ ở Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. Theo đó, nguyên nhân có thể do thuyên tắc ối, ngộ độc thuốc tê, sốc phản vệ.



Theo báo cáo gửi Bộ Y tế, sáng 13/7, sản phụ Liễu đến Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn để sinh. Các bác sĩ đã mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống.

Người nhà sản phụ Liễu đau đớn khi nghe tin người thân tử vong tại Bệnh viện.

Thời gian phẫu thuật từ 14h10’ đến 14h45’ cùng ngày, sản phụ Liễu kêu đau lúc lấy bé, huyết động ổn. Phẫu thuật xong bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, không có dấu hiệu bất thường nên bệnh viện chuyển sản phụ ra phòng hậu phẫu.

Đến 15h cùng ngày, sản phụ Liễu xuất hiện tình trạng co giật toàn thân, lơ mơ, gọi hỏi sản phụ trả lời khó. Mặc dù được bác sĩ can thiệp, xử trí nhưng sản phụ vẫn tiếp tục co giật toàn thân, hôn mê sâu, tim đập rời rạc, mạch ngoại vi rời rạc khó bắt, huyết áp không đo được...

Khoảng 15h20’, sản phụ Liễu bị suy tuần hoàn hô hấp, co giật, các bác sĩ chỉ định chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị. Ghi nhận trên đường chuyển viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, co giật cục bộ từng cơn, sốt cao, đồng tử co nhỏ, thở yếu... được duy trì bằng bóng qua nội khí quản, thuốc dùng trên đường chuyển viện.

Tuy nhiên, khi đến phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thì sản phụ không có dấu hiệu sinh tồn, được kíp trực tại bệnh viện này tích cực can thiệp nhưng không hiệu quả. Tối cùng ngày, sản phụ được cơ quan pháp y mổ giám định tử thi.

“Nguyên nhân tử vong có thể theo hai hướng. Một là thuyên tắc ối, hai là ngộ độc thuốc tê. Bây giờ phải đợi kết quả pháp y, kết quả mổ tử thi rồi họp hội đồng chuyên môn nữa”, bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết./.