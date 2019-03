Sơn La chưa thông tin về việc cập nhật điểm thật của thí sinh

Theo đó, Bộ đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục- Đào tạo Sơn La cập nhật kết quả thi của các thí sinh; xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo kết quả cho các thí sinh liên quan; đồng thời, cung cấp thông tin về điểm thi của các thí sinh này cho Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), các học viện, trường đại học và các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên để cập nhật, rà soát kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 đối với các thí sinh có liên quan.



Sáng 25/3, phóng viên VOV đã đến, đăng ký làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Chánh văn phòng Sở là ông Trần Văn Trọng cho biết, do Giám đốc Hoàng Tiến Đức bận họp, nên chưa cung cấp thông tin về việc cập nhật điểm thật của 44 thí sinh gian lận trong kỳ thi THPT vừa qua.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định cho thấy: Có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018, kết quả chấm thẩm định này là kết quả chính thức của Kỳ thi THPT Quốc gia 2018; được sử dụng thay thế kết quả do các Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 công bố trước đây để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2018.

Các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên liên hệ chặt chẽ với Sở GD-ĐT Sơn La để được cung cấp các thông tin liên quan; căn cứ thông tin được cung cấp để rà soát kết quả xét tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2018 của trường mình.

Các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên liên hệ chặt chẽ với Sở GD-ĐT Sơn La để được cung cấp các thông tin liên quan; căn cứ thông tin được cung cấp để rà soát kết quả xét tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2018 của trường mình. Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) chỉ đạo, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý thực hiện nội dung này./.

Long Thủy/VOV-Tây Bắc

