Sơn La khẩn trương di dời các hộ có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Đêm 3/8, tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa to đến rất to. Tại xã Tân Xuân là 84mm, Chiềng Khoa 91mm, Km22, Km46 tại Quốc lộ 6 là 98mm và 140mm… Nhiều khu dân cư của huyện Mộc Châu trong một ngày hai lần phải chạy lũ. Hiện chính quyền các địa phương đang tập trung rà soát, kiểm tra tình hình thiệt hại tại các xã, di chuyển các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Nước chảy xiết trên Quốc lộ 6 khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Chiều 3/8, sau khi kê dọn lại tài sản và dọn dẹp nhà cửa vì bị mưa lũ tràn vào, rạng sáng nay (4/8), gia đình anh Phạm Tiến Khang ở thị trấn Nông trường Mộc Châu lại tiếp tục chạy lũ. Mưa lớn dồn dập trút xuống khiến nước ngập sâu hơn lúc sáng hàng chục cm, đồ đạc nhiều thứ không chạy kịp. Rất may nhà anh Khang và cả khu dân cư xung quanh không bị thiệt hại nặng.

“Đêm 3/8, nước lũ về nhanh, ngập sâu khiến đồ đạc trong nhà trôi lềnh phềnh. Đặc biệt trên đường quốc lộ 6, các xe giường nằm ngập ngang bụng nước. Sáng 4/8 đến giờ mưa vẫn rả rích kéo dài và gió to hơn”- anh Khang nói.

Theo thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu, hiện tại, ngoài các điểm ngập úng tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, nước trên các suối nhỏ đang lên cao và chảy xiết hơn trận lũ sáng 3/8.

Tại bản Lả Mường, tiểu khu 7, xã Chiềng Sơn, mưa lũ đã làm sạt lở ta luy dương phía sau nhà của 10 hộ gia đình. Huyện đã chỉ đạo xã nắm bắt tình hình và có phương án đảm bảo an toàn cho điểm dân cư này.

Còn tại huyện Vân Hồ từ chiều và đêm 3/8, trời tiếp tục mưa to. Vào 22h đêm 3/8, tại Km 160 + 600 trên quốc lộ 6 thuộc khu vực xã Lóng Luông bị ách tắc giao thông nhiều giờ do sạt lở đất đá. Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, gần 3 giờ sáng nay (4/8) đã thông đường.

Huyện Vân Hồ cũng đã hoàn thành di chuyển 7 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lũ còn làm ảnh hưởng tới 24 hộ dân, trong đó 1 hộ ở xã Quang Minh bị sập nhà. Mưa lớn làm tốc mái 13 hộ dân, làm tuyến đường tỉnh lộ 102 từ Xuân Nha đi bản Cột Mốc, xã Tân Xuân bị sạt lở một số điểm;1 cây cầu tạm ở bản Chiềng Hin, xã Xuân Nha bị nước cuốn trôi...

“Huyện đã đi kiểm tra một số xã như: Tân Xuân, Xuân Nha, Chiềng Xuân nhưng tuyến đường vào đang có điểm sạt, chỉ có xe máy là đi lại được””- Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ cho biết.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ kịp thời di chuyển các hộ gia đình có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn, di chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo để hạn chế thiệt hại. Sở Giao thông vận tải tỉnh đã chỉ đạo thường trực 24/24h để năm bắt, theo dõi diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng cứu kịp thời tại các điểm xung yếu./.