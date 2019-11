Sơn La: Xe tải va chạm 2 xe máy, 2 người thương vong

Nguyên nhân ban đầu được biết, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 26C - 057.64 do anh Tòng Văn Chai, sinh năm 1990, trú tại bản Hùa Sát, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu điều khiển theo hướng Mường La đi Quốc lộ 6B, khi di chuyển đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy đi cùng chiều mang biển kiểm soát 26M1 - 044.34, do anh Lò Văn Pẩu, sinh năm 1948, trú tại xã Mường Khiêng, Thuận Châu điều khiển; tiếp đến va chạm với xe máy đi ngược chiều mang biển kiểm soát 26B2 - 211.66 do chị Mùa Thị Xuân, sinh năm 1993, trú tại xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, anh Lò Văn Pầu bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tuy nhiên do chấn thương quá nặng khiến anh Pầu tử vong sau đó; còn chị Mùa Thị Xuân bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng huyện Thuận Châu đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.