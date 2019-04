Sơn La yêu cầu xử lý vi phạm đối với cán bộ quy tắc đô thị

Sau khi VOV phản ánh việc hai cán bộ thuộc Tổ quy tắc phường Chiềng Sinh và Đội Quy tắc đô thị thành phố Sơn La có hành động không đúng chuẩn mực và thiếu văn hóa, UBND TP Sơn La đã có văn bản yêu cầu xử lý vi phạm gửi Đội quy tắc đô thị thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn.

Hình ảnh “xấu xí”của của hai cán bộ thuộc Tổ quy tắc phường Chiềng Sinh và Đội Quy tắc đô thị thành phố Sơn La.

Cụ thể, hai cán bộ này mặc trang phục dân sự, đi xe biển trắng xử lý trật tự đô thị và buôn bán hàng rong tại khu vực chợ Noong Đúc, thành phố Sơn La đã thu rau của dân, cho vào cốp xe mà không lập biên bản, cũng không giải thích với bà con để giải quyết vi phạm. Hành động này đã bị người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Vụ việc còn tiếp diễn khi người đăng tải video lên Facebook bị đe dọa và bị hành hung.

Văn bản yêu cầu xử lý vi phạm với những cán bộ trật tự đô thị do ông Lê Trọng Bình, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ký nêu rõ: Trong thời gian qua, trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã xảy ra tình trạng chưa tuân thủ theo quy định, nội quy, quy chế làm việc như: Không mặc trang phục đúng quy định; không đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu đội trưởng Đội quy tắc đô thị thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc của từng cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị mình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường, đơn vị có phương án xử lý đối với cán bộ vi phạm. Đồng thời giao cho cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh làm rõ các đối tượng hành hung và đe dọa anh Nguyễn Hứa Kiên, người đã đăng video lên mạng xã hội Facebook.

Kết quả xác minh sự việc ban đầu của Công an thành phố Sơn La như sau: Ngày 13/4, anh Thân Ngọc Nam, sinh năm 1972, trú tại tổ 8, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, là bảo vệ chợ Noong Đúc cùng Đinh Cao Cường, sinh năm 1985, đi ăn sáng với nhau. Anh Nam lên mạng xã hội thấy video được đăng tải có nhiều lời bình luận: “Tổ quản lý chợ thích ngồi bán chỗ nào thì bán, còn người dân thì bị đuổi”, nên đã rủ Cường đến xóm trọ của anh Kiên để nói chuyện và yêu cầu xóa video, nhưng anh Kiên không thực hiện.

Khi hai bên to tiếng, Nam đã dùng tay đánh vào vùng miệng khiến Kiên bị chảy máu. Hậu quả, anh Kiên bị thương tích với 8 vết xây xước da trên cơ thể. Hiện Công an thành phố Sơn La đã giao Công an xã Chiềng Ngần tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định./.

