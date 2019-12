Sóng lớn đánh chìm tàu, 2 ngư dân mất tích trên biển

Vào 5h sáng nay (8/12), tàu cá mang số hiệu PY-95095, công suất 90 CV với 6 lao động hoạt động đánh bắt tại khu vực ven biển Mũi Lớn, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa.

Do sóng to gió lớn, phương tiện bị sóng đánh chìm. Tàu cá hành nghề lưới chồng do ông Nguyễn Cá, 53 tuổi, trú tại tại thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa làm thuyền trưởng.

Biển sóng to gió lớn khiến tàu cá ngư dân gặp nạn.

Nhận được tin báo, tàu cá mang số hiệu PY 51110 của ông Trần Ngọc Tiến, trú thôn Vũng Rô đang hoạt động gần đó tham gia cứu vớt được 4 người dân đưa vào bờ.

Hiện tại, 2 ngư dân bị mất tích. 5 tàu cá của ngư dân được huy động để hỗ trợ tìm kiếm trên biển.



Trung tá Bùi Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã chỉ đạo đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô và Đồn Biên phòng 356 vận động các tàu cá ở gần khu vực tàu bị nạn tham gia tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã cử 18 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra bờ biển và sẵn sàng tham gia trên tàu cá ngư dân tìm kiếm thuyền viên bị mất tích.



“Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo đồn Biên phòng duy trì liên lạc để nắm tình hình, vị trí, địa điểm; tiến hành vận động các chủ phương tiện gần khu vực phối hợp cùng tìm kiếm, hiện các lực lượng đang tiến hành công tác tìm kiếm", Trung tá Hải nói./.