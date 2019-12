Sương phủ trắng, Cao Bằng phòng chống rét cho gia súc

Nhiệt độ trung bình ghi nhận được ở các địa phương vào sáng nay (8/12) tkhoảng 3-6 độ C. Các vùng núi cao như huyện Nguyên Bình, Trùng Khánh có nơi nhiệt độ đã xuống đến 2 độ C. Trong đó, nhiệt độ tại đỉnh Phia Oắc và một số xã như Phan Thanh, Yên Lạc, Thành Công huyện Nguyên Bình nhiệt độ giảm sâu còn -1 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá.



Sương giá phủ trắng nhiều khu vực của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Đàn trâu, bò của tỉnh Cao Bằng có khoảng 220 nghìn con, trong đợt rét năm 2017, toàn tỉnh đã có hơn 2.400 con gia súc bị chết, còn năm 2018 dù số lượng đã giảm hơn nhưng số trâu bò chết cũng lên tới vài trăm con.



Trước tình hình thời tiết dự báo sẽ còn xuống thấp trong những ngày tới, ngành nông nghiệp cũng như các địa phương của tỉnh Cao Bằng đã khuyến cáo và hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc đàn vật nuôi tránh tình trạng gia súc bị đói, rét.

Ở một số huyện vùng cao nhiệt độ xuống thấp như huyện Trùng Khánh, Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Hà Quảng... khuyến cáo người dân chủ động đưa gia súc về nuôi nhốt tại chuồng trại, vệ sinh khu vực chăn nuôi sạch sẽ và quây bạt kín tránh gió lùa.

Người dân cũng tích trữ sẵn các loại thức ăn thô như cỏ, rơm rạ và bổ sung thêm các loại thức ăn tinh khi cần thiết và chủ động tiêm đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh cho gia súc.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết: "Bên cạnh hỗ trợ của nhà nước, phí huyện chúng tôi xây dựng kế hoạch phòng chống rét cho trâu bò. Thứ nhất vẫn là làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chú ý làm tốt khâu chuồng trại. Và nữa là chú ý nguồn thức ăn cho gia súc gia cầm, cả thức ăn tinh và thức ăn khô. Trong trường hợp thiếu thức ăn thì chúng tôi sẽ kiến nghị với tỉnh hỗ trợ nguồn thức ăn tinh bổ sung"./.