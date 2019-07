Sụt lún bờ sông đe dọa hàng chục hộ dân ở An Giang

Chiều 16/7, ông Lương Huy Khanh, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh An Giang vừa xảy ra một vụ sụt lún đất bờ sông nghiêm trọng cặp bờ sông Ông Chưởng, thuộc xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với chiều dài hơn 20m, ăn sâu vào đất liền 7m, ảnh hưởng đến 10 nhà dân, trong đó có 3 nhà dân có nguy cơ bị sạt lở rất cao, phải di dời khẩn cấp.

Đây là nhà của một trong ba hộ dân đã phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 16/7, tại khu vực thuộc tổ 11, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xuất hiện hiện tượng sụt lún và nhiều vết nứt trong phạm vi nhà dân, có nguy cơ sạt lở cặp theo bờ sông Ông Chưởng với chiều dài hơn 20m, ăn sâu vào đất liền 7m, vị trí sạt lở cách đường Tỉnh lộ 946 đi huyện Chợ Mới khoảng 7m.

Nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định là do tác động của dòng chảy tạo hố xoáy phía lòng sông ông Chưởng, thêm vào đó, trên bờ sông có nhà dân đã làm gia tăng tải trọng nên khi mực nước xuống thấp đã gây mấy ổn định đường bờ dẫn đến hiện tượng sụt lún, nứt bờ, có nguy cơ tiếp tục sạt lở

Nhà của các hộ dân gần khu vực sụt lút bị nứt nền.

Hiện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới và xã Long Kiến đã vận động di dời 3 hộ dân về ở tạm tại nhà người thân để đảm bảo an toàn; đồng thời, thông báo đến các hộ lân cận khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, chủ động di dời đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, địa phương tiến hành kéo dây, lắp biển báo tạm để hướng dẫn, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm; phối hợp với Trung tân quan trắc kỹ thuật tài nguyền môi trường quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở, để chủ động ứng phó di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm./.