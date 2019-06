Sụt trượt đồi cát ở mỏ khai thác titan khiến 1 người chết

Liên quan đến vụ sụt trượt đồi cát mỏ titan nằm ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đại diện Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ khám nghiệm tử thi, điều tra toàn bộ quy trình ký kết, sử dụng lao động, an toàn trong lao động và quy trình khai thác mỏ titan. Nếu có sai phạm thì công an sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào sáng 21/6, tại mỏ khai thác titan của Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thuỷ, thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, xảy ra vụ sụt trượt đồi cát. Hậu quả làm 1 người mất tích, 4 người bị thương.



Nạn nhân là anh Ngô Văn Hùng (37 tuổi, trú xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ). 4 người bị thương đều cùng quê tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, gồm: anh Hồ Văn Cường (47 tuổi); Nguyễn Hồng Quân (48 tuổi); Nguyễn Văn Quang (33 tuổi); Trần Văn Đức (29 tuổi). Hiện có 2 người ra viện là anh Cường và anh Quân, 2 người còn lại đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã huy động phương tiện tìm kiếm cứu nạn. Hàng chục người dùng cuốc, xẻng đào bới dưới hố titan sâu hoắm để tìm kiếm nạn nhân Ngô Văn Hùng. Do lượng cát quá lớn, nước ở mỏ titan nhiều, công tác tìm kiếm gặp khó khăn.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Lê Đăng Ninh, Chủ tịch UBND xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ đội Biên phòng phải sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm. Qua 2 ngày tìm kiếm, đến sáng 23/6, lực lượng chức năng mới phát hiện ra thi thể của anh Hùng.

“Lực lượng tìm kiếm đông, cả dân quân cơ động, rồi lực lượng công an, quân sự. Hiện trường khai thác có 6 bè, họ đắp rãnh để hoàn thổ mặt bằng. Khi họ bơm nước lên để xả thì cát sụt xuống”, ông Đăng Ninh nói.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Được biết, anh Hùng là thợ điện ở mỏ titan, gia cảnh nghèo khó, bố mất sớm, mẹ bị tai biến liệt nửa người. Chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân./.