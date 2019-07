Tá hỏa phát hiện thi thể đàn ông nằm sấp, trôi dạt vào gần bờ sông Hàn

Trước đó, lúc 6h sáng nay, người dân đi tập thể dục ven sông Hàn, đoạn trước nhà số 75 Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện thi thể nằm sấp, trôi dạt vào gần bờ.

Lực lượng cứu hộ tìm và vớt nạn nhân. Ảnh minh họa, nguồn: KT



Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều lực lượng cùng phương tiện đến đưa thi thể người xấu số lên bờ.

Sau đó các lực lượng phối hợp lập biên bản và bàn giao thi thể cho Công an phường Mỹ An để xác minh lai lịch tử thi.

Sau vài giờ, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Khánh (49 tuổi), ngụ phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Ông Khánh quê quán tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông đi làm và sinh sống ở phường Hòa Thọ Đông. Do mâu thuẫn gia đình nên vài ngày trước ông Khánh đã nhảy cầu tự tử.

Trung tá Hoàng Đức Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "6h sáng lực lượng chức năng và dân chài đã vớt được thi thể nạn nhân rồi bàn giao cho Công an phường. Bước đầu người nhà nhận thân nhân biết được tên tuổi, quê gốc tại Hòa Tiến. Nguyên nhân nhảy cầu tự vẫn do buồn chán chuyện gia đình, việc cá nhân"./.