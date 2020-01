Tai nạn giao thông 1 cháu bé tử vong ở Đà Nẵng

Khoảng 9h sáng 27/1, xe ô tô khách biển kiểm soát 43B - 045.19, chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn, do tài xế Lê Văn Hợp (31 tuổi), trú xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe tô tô gây tai nạn.

Xe này lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc – Nam, khi đến Km940, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 43G1 - 012.40, do Võ Anh Tân, trú phường An Khê, quận Thanh khê, TP. Đà Nẵng điều khiển, chở theo cháu Võ Trường An (12 tuổi). Cú va chạm khiến cháu An tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Tân bị thương, 2 xe bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.