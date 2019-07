Tai nạn giao thông tăng đột biến ở ngoại thành TP HCM

Từ đầu năm 2019 đến nay, tai nạn giao thông ở các quận huyện như Cần Giờ, Bình Thạnh của TP HCM diễn biến phức tạp, khi mà số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ tăng đột biến. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Tại huyện Cần Giờ, trong 5 tháng của năm 2019 xảy ra 15 vụ TNGT làm 10 người chết, tăng 9 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 15 vụ TNGT, có đến 13 vụ liên quan đến rượu bia, độ tuổi liên quan phần lớn từ 18 - 30 tuổi. Các vụ tai nạn phần lớn xảy ra ở những tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp như đường Rừng Sác, Lý Nhơn, An Thới Đông ở Cần Giờ nên loại trừ nguyên nhân tai nạn do đường xấu. Đồng thời có thể thấy rõ là TNGT tăng cao do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

(Ảnh minh họa: Hà Khánh)

Ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ nói: "Trước đây đường xấu, tai nạn cũng có nhưng cũng ít, không nghiêm trọng. Rút gọn lại nguyên nhân tai nạn là không làm chủ tốc độ và bia rượu."

Còn theo Ban An toàn giao thông quận Bình Thạnh, tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 19 người chết, tăng 11 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong số 19 vụ tai nạn giao thông, có 9 vụ liên quan đến rượu, bia và xe máy chiếm đến 17/19 vụ.

Trước sự bất thường về số người chết do TNGT của Bình Thạnh và Cần Giờ, mới đây, Ban An toàn giao thông TPHCM đã làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng của hai địa phương này. Trong đó, Ban ATGT đề nghị làm rõ nguyên nhân từng vụ TNGT, phân tích kĩ để có giải pháp hợp lý. Quan trọng là làm sao để tăng cường ý thức người tham gia giao thông khi mà hiện đang tồn tại rõ một vấn đề là đường tốt, hạ tầng được đầu tư thì tai nạn giao thông lại tăng theo.

Đại tá Dương Văn Phóng, Phó giám đốc Công an TP HCM cũng đề nghị các lực lượng chức năng của các địa phương và lực lượng CSGT của Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt, Công an TP cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác ra quân xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, lực lượng chức năng cần phải linh hoạt trong việc triển khai kế hoạch phù hợp với từng quận, huyện; tập trung xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chết người đã được tổng kết.

Đại tá Dương Văn Phóng, Phó giám đốc Công an TP HCM đề nghị: "Tôi đề nghị sự phối hợp phải hết sức chặt chẽ, đồng bộ và trách nhiệm. Về tai nạn các đồng chí đã thống kê rồi. Nguyên nhân, đối tượng, thời gian, địa điểm đều biết. Vậy mình phải có phương án, phương thức phòng chống".

Tại TPHCM, trong 5 tháng của năm 2019 xảy ra 1.382 vụ TNGT, làm chết 241 người và bị thương 968 người, giảm 64 vụ, giảm 34 người chết và tăng 74 người bị thương so với cùng ký năm ngoái. Năm nay, TPHCM quyết tâm kéo giảm 5 – 10% TNGT trên cả ba mặt so với năm 2018 và hiện vẫn đang nỗ lực tìm các giải pháp cụ thể để hạn chế TNGT ở những địa phương nêu trên./.