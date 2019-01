Tai nạn nghiêm trọng tại công trình xây nhà cao tầng làm 3 người chết

PC_Article_AfterShare_1

Sáng 21/1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở đường Châu Thị Tế (thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng đã được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công trình xây dựng xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng TP Châu Đốc, thì vào khoảng 7h15’, một nhóm công nhân gồm 2 nam và 1 nữ, đang thực hiện phần việc đổ bê tông ở tầng 4 của tòa nhà, thì bất ngờ rơi xuống đất.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là: Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc). Trường hợp còn lại là Nguyễn Văn Út (41 tuổi, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị chấn thương nặng, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết, qua kiểm tra, công trình này xây dựng đúng theo giấy phép được cấp.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Hiện, các ngành chức năng liên quan của TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tập trung, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đặc biệt, kiểm tra toàn bộ hệ thống đảm bảo an toàn lao động tại công trình. Đồng thời, thực hiện công tác hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong để tổ chức hậu sự.

Trước mắt nhà thầu hỗ trợ 3 gia đình có người chết, mỗi gia đình 30 triệu đồng./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Quảng Ninh: Tại nạn lao động làm 2 công nhân tử vong VOV.VN -Liên tiếp 2 vụ tai nạn lao động làm chết 2 công nhân của ngành than Việt Nam trong những ngày đầu năm mới 2019.