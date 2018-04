Tài xế ôtô cố thủ trong xe sau khi đánh dã man 2 vợ chồng đi xe máy

Khoảng 17h40 ngày 16/4, tại ngã ba Lê Văn Lương –Mỗ Lao hướng về đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang BKS: 30E - 965.39 và đôi vợ chồng đi xe máy chở con nhỏ.

Vụ việc gây ra cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo nhân chứng, sau khi xảy ra va chạm giao thông, hai bên đã xảy tranh cãi dẫn tới ẩu đả.Một lát sau, có 2 người đi xe máy, được cho là người mà tài xế ô tô gọi đến và điều khiển xe máy đi tới và xông vào đấm đá đôi vợ chồng người đi xe máy.Hai đối tượng lạ mặt cùng tài xế ô tô đánh tới tấp đôi vợ chồng đi xe máy, khiến người vợ bị đánh sưng húp mắt, còn người chồng thì bị bầm dập, hộc máu mũi và mồm.





Lực lượng chức năng có mặt tiến hành xử lý vụ việc.

Chứng kiến sự việc xảy ra quá bất ngờ và dã man, hàng trăm người tham gia giao thông đã dừng xe, vây kín chiếc xe ô tô 30E-965.39, yêu cầu tài xế đang cố thủ bên trong mở cửa ra để giải quyết.Sự việc gây ra cảnh ùn tắc giao thông kéo dài tại đoạn đường trên cho đến khoảng 19h30 lực lượng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phân luồng phương tiện giao thông thì tình hình mới được đảm bảo.





Tài xế xe máy làm việc với CSGT.

Trong khi đó tài xế xe ô tô vẫn cố thủ trước sự bao vây đông nghịt người xung quanh, chỉ đến khi xe công an của Công an phường Đại Mỗ xuất hiện tại hiện trường thì tài xế mới kéo kính xuống, xuất trình giấy tờ, hợp tác giải quyết sự việc.Theo thông tin thu thập được tại hiện trường, tài xế cố thủ trong ô tô 30E-965.39 xuất trình GPLX mang tên Trịnh Văn Dương (SN 1978, ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).Sau khi hoàn thành các thủ tục xử lý ban đầu, lực lượng chức năng đã đưa tài xế ô tô cùng đôi vợ chồng người đi xe máy bị đánh về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết theo quy định.





Qua trao đổi ban đầu, người vợ bị đánh trong vụ việc trên tên là Nguyễn Thị Sáu (SN 1993 ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng chồng là Nguyễn Tú Tài (SN 1990).

“Hai vợ chồng tôi đang chở con gái đi chợ qua đây thì có xảy ra va chạm nhẹ với xe ô tô 30E-965.39. Tuy nhiên, khi hai bên còn chưa nói chuyện thì tài xế ô tô đã lao vào đánh vợ chồng tôi và còn gọi thêm nhiều người lạ đến đánh chúng tôi”.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

