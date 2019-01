Tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc ở Long An dương tính với ma túy

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc giữa container và hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại Long An, sáng 3/1, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, quá trình kiểm tra cho thấy tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An) - người điều điều khiển phương tiện gây tai nạn có kết quả kiểm tra dương tính với ma túy.

Trước đó, khuya 2/1, ngay sau khi ra trình diện công an địa phương, Phạm Thành Hiếu được Công an huyện Bến Lức di lý lên Công an tỉnh Long An để phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, Hiếu được đưa đi thực hiện các xét nghiệm hai lần, mỗi lần cách nhau khoảng 3 giờ đồng hồ. Kết quả cả hai lần đều dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác.

Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên Hiếu có nồng đồ cồn cao; lần xét nghiệm thứ hai thì đã giảm nhiều.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương thực hiện các bước điều tra vụ việc.

Khoảng 15h chiều 2/1, xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 đã đâm vào hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vụ việc làm 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, 18 người bị thương đang cấp cứu, 21 xe máy bị hỏng./.

