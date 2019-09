Tạm đình chỉ hoạt động nổ mìn khai thác đá nguy hiểm ở Điện Biên

Vào khoảng 11h ngày 27/9, tại khu vực Km41+200, Quốc lộ 279, đoạn qua đỉnh đèo Tằng Quái, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, một tảng đá lớn đã lăn xuống đường do ảnh hưởng từ việc nổ mìn khai thác đá của đơn vị quản lý khiến giao thông ách tắc và nhiều người đi đường hoảng sợ.

Máy xúc được huy động dọn dẹp đá lở trên tuyến Quốc lộ 279 gây ách tắc giao thông.

Tại hiện trường tảng đá lớn sau khi lao xuống từ vách núi bên ta luy dương đã làm vỡ nền đường, đè bẹp cả chục mét dải phòng vệ mềm bên phía ta luy âm. Rất may không có người bị thương vong, tuy nhiên đã làm ách tắc giao thông 1 tiếng, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến Quốc lộ 279, gây tâm lý hoang mang cho người dân, người đi đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng, Công an huyện và một số phòng ban liên quan đã có mặt lập biên bản và ghi nhận hiện trường.

Trước mắt, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị khai thác tạm dừng ngay việc nổ mìn, khai thác đá tại khu vực này; yêu cầu khắc phục hậu quả tạm thời để đảm bảo giao thông và có giải pháp xử lý các tảng đá khác còn đang mắc lại trên vách núi. Hiện vẫn còn 3 tảng đá lớn khác đang treo lơ lửng trên vách núi tạo nên mối nguy hiểm rình rập đối với người và phương tiện qua lại trên tuyến Quốc lộ này.

Nơi xảy ra sự cố lở đá nghiêm trọng được xác định là khu vực khai thác đá của Công ty Cổ phần Cao nguyên Hà Giang với tên gọi mỏ đá Mường Ảng 4. Đây cũng là mỏ đá đã được VOV nhiều lần phản ánh về việc để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác đá.

Điển hình nhất là các sai phạm tự ý thay đổi hiện trạng khu vực chế biến mỏ so với thiết kế được phê duyệt; tăng diện tích mặt bằng kho, nhà điều hành và lán trại so với quyết định cho thuê đất; đắp bờ bao chắn đá lăn vi phạm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 279; không có hệ thống biển báo, rào chắn khu vực khai thác, chế biến đá theo quy định; cấm đường quốc lộ 279 để nổ mìn chưa có sự thỏa thuận cho phép của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Trước những sai phạm nghiêm trọng của Công ty cổ phần Cao nguyên Hà Giang, Chi cục Quản lý đường bộ I.2, Cục Quản lý đường bộ I, Bộ Giao thông Vận tải và Công ty CP Ðường bộ 226 đã nhiều lần yêu cầu công ty này phối hợp làm việc, qua đó nghiêm cấm công ty này thực hiện việc cấm đường để nổ mìn khai thác đá từ km41+100 đến km41+300 trên quốc lộ 279. Đồng thời xem xét việc thu hồi giấy phép khai thác mỏ đá theo quy định nhà nước. Tuy nhiên, không hiểu sao mỏ đá này vẫn ngang nhiên tồn tại tại trước sự bức xúc của dư luận.

Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra sự cố đá lăn nguy hiểm như vậy tại khu vực trên. Ngày 12/8/2018 tại đây cũng xảy ra sự cố tương tự với tảng đá lớn hàng chục tấn lăn xuống đường làm mặt đường lún sâu, phá hỏng hàng chục mét phòng vệ mềm sau đó lăn xuống sườn núi.

Trước sự cố lần này, theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng cho biết, huyện đã giao các phòng chuyên môn tiến hành các thủ tục cần thiết để đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của mỏ đá này./.