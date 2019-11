Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy (Hà Nội), tối 21/11, đơn vị này đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) để xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó ít giờ, vào chiều 21/11, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp tử vong do bị chiếc xe Mercedes đâm trúng, kéo lê trên đường. Đó là chị Đỗ Thị M.Q (SN 1992, quê quán Ninh Giang, Hải Dương).



Trong chiều cùng ngày, đại diện gia đình nạn nhân đã có mặt tại trung tâm giám định pháp y cùng cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để tiến hành nhận dạng nạn nhân. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn vì khi ô tô tông trúng, chị Q. bị kéo lê, mặt úp xuống đường, bị biến dạng.



Được biết, cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy cùng với gia đình sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận nạn nhân. Nữ nạn nhân Đỗ Thị M.Q ở trọ trên địa bàn phường Trung Hoà. Chủ nhà trọ không thấy Q. về nên đã liên hệ với gia đình của chị này ở Hải Dương. Sau khi nhận tin báo, đại diện gia đình nạn nhân Q. đã lên công an phường Trung Hoà trình báo và được hướng dẫn tới quận Cầu Giấy để làm thủ tục xác định thân nhân.





Như đã đưa tin, vào khoảng 7h20 ngày 20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) người lái xe ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 lưu thông hướng đường Lê Văn Lương vào trung tâm Hà Nội, khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ thì tông liên hoàn vào 3 xe máy, 1 xe đạp khiến 1 người tử vong và 3 người khác bị thương đi cấp cứu, các phương tiện cháy rụi ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo quy định./.