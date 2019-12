Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông

Đây là nội dung tại Công điện 1658/CĐ-TTg về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tuần qua.

Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông. (Ảnh minh họa, nguồn: hanoimoi)

Công điện nêu rõ, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho nhân dân vui đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện trong hoạt động vận tải.



Bên cạnh đó, có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, kiên quyết không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện; giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định. Đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lực lượng thi hành công vụ trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT.



Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ gây ra; kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí;.../.