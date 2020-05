Tập thể dục tại nhà: Xu hướng thể thao thời Covid-19

Do sắc lệnh hạn chế dịch Covid-19, nhiều phòng tập gym tại Mỹ buộc phải đóng cửa. Để giữ dáng trong thời kỳ dịch bệnh, nhiều khách hàng của các phòng tập đã nhanh chóng chuyển hướng sang mua trang thiết bị để có thể tự tập tại nhà. Nhu cầu mua sắm máy tập tăng cao đã mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sản xuất trang thiết bị tập thể thao ở Mỹ.



Ảnh minh họa.

Nội dung: Ngay khi đại dịch Covid-19 xảy ra, phòng tập gym mang tên “Lý thuyết Màu Cam” (Orangetheory) mà chị Chiaki Osaka từng theo tập ở New York đã phải đóng cửa. Để duy trì tập như mọi ngày, chị quyết định đặt mua một chiếc xe đạp tập thể dục mang nhãn hiệu Peloton – loại thường dùng ở phòng tập. Tuy nhiên, do nhiều người cũng có nhu cầu tập thể thao như chị, loại xe đạp này cháy hàng. Chị Osaka buộc phải chuyển sang mua loại xe đạp tương tự của hãng Schwinn qua trang web Amazon. Chị Osaka chia sẻ, nhờ có máy tập, chị tập thể dục còn chăm chỉ hơn lúc còn tập ở phòng tập gym. "Tôi rất sợ bị mất dáng. Tôi ở nhà làm việc trên máy tính cả ngày. Do đó, tôi cần phải tập thể dục để giữ gìn sức khỏe".

Còn với chị Hoda Emam – một nhà báo tự do, chị quyết định mua “Nhà nhảy cho bé” để vừa giữ con ở nhà trong mùa dịch và cũng vừa là để giúp con được vận động tại nhà.



“Chúng tôi quyết định đầu tư một nhà nhảy cho bọn trẻ. Lý do mùa là vì, mỗi sáng khi thức dậy, bọn trẻ tràn đầy năng lượng. Trong điều kiện bình thường, chúng sẽ đến trường nhưng giờ phải ở nhà, chúng càng có nhu cầu phải đốt cháy năng lượng”, chị Hoda Emam cho hay.



Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường NPD, doanh thu bán các sản phẩm tập thể dục tại Mỹ như: bộ tập tạ, ghế tập tạ đa năng, xe đạp tập thể dục tăng mạnh trong tháng 3 vừa qua. Bà Ryan McGrotty, nhà sáng lập công ty cung ứng trang thiết bị tập thể dục Rep Fitnesscó trụ sở tại bang Colorado cho biết, trong thời kỳ dịch Covid-19, các công ty muốn bán được hàng thì cần có sự thích ứng linh hoạt. Dù không nêu rõ con số chính xác song theo bà, kể từ ngày 13/3 vừa qua, nhu cầu sử dụng các sản phẩm tập thể dục mà công ty bà sản xuất đã tăng một cách nhanh chóng, vượt cả cầu tiêu dùng của ngày Thứ 6 đen tối.



“Rất nhiều công ty kinh doanh thiết bị thể thao trước đây chỉ tập trung kinh doanh trang thiết bị mang tính chất thương mại như trang thiết bị cho các phòng tập gym để bán được máy nhiều hơn nhưng giờ họ tập trung vào các trang thiết bị cho cá nhân. Nếu muốn tồn tại trong thời điểm khó khăn hiện nay, họ phải có sự linh hoạt cho đến vài năm tới”, bà Ryan McGrotty cho biết thêm.



Thống kê của trang web nghiên cứu thị trường (Allied Market Research) tại Mỹ cho thấy, nhà nhảy cho bé, xe đạp tập thể dục và máy tập chèo thuyền là những dụng cụ tập thể dục có doanh thu hơn 11 tỷ đô la trong năm 2019. Tuy nhiên, do nhu cầu tập thể dục tại nhà ở Mỹ tăng cao, dự báo doanh thu các sản phẩm này sẽ còn tăng hơn 15 tỷ, từ nay đến năm 2027./.