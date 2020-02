Phòng Chính trị Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết: Khoảng 2h ngày 22/2, Tàu 743 đã lai kéo tàu cá KH96543TS về neo đậu cách điểm A đảo Núi Le 1,5 hải lý, bảo đảm an toàn.

Tàu 743 cứu nạn tàu cá của ngư dân Khánh Hoà. (Ảnh: CBCS Tàu 743 cung cấp)

Trước đó, lúc 5h sáng 21/2, tàu cá KH 96543TS do ông Huỳnh Thanh Lịch làm chủ, ông Huỳnh Thái làm thuyền trưởng, trú tại Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, trên tàu có 5 lao động hành nghề câu cá ngừ đại dương. Khi đang khai thác hải sản ở phía Đông Nam bãi đá Núi Le, huyện đảo Trường Sa khoảng 15 hải lý thì bị hỏng hộp số máy chính, mất khả năng cơ động, trôi dạt trên biển. Thuyền trưởng tàu KH 96543TS đã phát lệnh cấp cứu. Sau khi nhận được thông tin tàu cá bị nạn, lúc 14h ngày 21/2, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động Tàu 743 thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khẩn trương cơ động tìm kiếm và lai kéo tàu cá KH96543TS về neo đậu cách điểm A đảo Núi Le trong điều kiện sóng to, gió lớn, biển động do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về.

Hiện nay, Tàu 743 đang phối hợp với cán bộ, nhân viên tại làng chài đảo Núi Le tìm phương án khắc phục sự cố./.