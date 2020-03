Tàu chở xăng phát nổ, 2 người chết, 1 người mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 23/3, tàu chở xăng mang số hiệu LA – 07386 (do Trần Văn Bỉn, 32 tuổi, thường trú ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An làm thuyền trưởng) cập cảng tại bến ICD thuộc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa).

Hiện trường vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai.



Đến khoảng 17h, sau khi bơm xăng xong, con tàu này chạy ra giữa sông Đồng Nai thì bất ngờ phát nổ ở khoang động cơ, khiến 2 thủy thủ trên tàu thiệt mạng và 1 người rơi xuống sông mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức đưa nạn nhân lên bờ và tìm kiếm người mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy và đang tổ chức tìm kiếm người mất tích./.

