Thả cặp rắn hổ mang chúa “khủng” về thiên nhiên

Chiều 30/5, tại Khu du lịch Đồi Tức Dụp, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (là thành viên Tập đoàn Sao Mai An Giang) và UBND huyện Tri Tôn đã bàn giao cặp rắn hổ chúa cho Chi cục Kiểm lâm An Giang.

Ngành chức năng tỉnh An Giang bàn giao cặp hổ mang chúa

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang), cặp rắn đã được vây bắt, đưa vào lồng an toàn. Các chuyên gia thực hiện gắn chip theo dõi trước khi vận chuyển về thả vào môi trường tự nhiên, một trong những khu rừng ở Đồng Nai.

Rắn hổ chúa (còn gọi là rắn hổ mây, tên khoa học là Ophiophagus Hanna), thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Thời điểm bàn giao, mỗi cá thể rắn nặng khoảng 18kg, chiều dài khoảng 4m, trong tình trạng khỏe mạnh.

Trước đó, khoảng đầu tháng 5, tại dự án điện năng lượng mặt trời tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang, trong lúc san ủi mặt bằng rậm rạp dưới chân núi Cấm, các công nhân đã phát hiện cặp rắn hổ mang chúa lớn, nên dùng bao bố và lưới vây bắt. Sau đó, cặp rắn này đã được mang về nuôi tại một khu du lịch ở đồi Tức Dụp, xã An Tức, huyện Tri Tôn.

Các chuyên gia đã thực hiện gắn chip theo dõi trước khi vận chuyển rắn về thả vào môi trường tự nhiên

Sau khi biết thông tin, ngành chức năng tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Đây là rắn hổ mang chúa hay còn gọi là hổ mây (tên khoa học Ophiophagus hannah); loài rắn thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ) phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á.

Loài rắn độc dài nhất thế giới này với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là khoảng 7 m. Sau đó ngành chức năng đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng xử lý./.