Thăng cấp cho cảnh sát PCCC tử vong vì tai nạn trên cao tốc Pháp Vân

Vào chiều 19/3, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội đã có những trao đổi và thông tin chính thức với một số cơ quan báo chí về vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ giữa xe cứu hỏa và xe khách vào chiều 18/3.

Lãnh đạo Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết.

Cụ thể theo báo cáo chính thức, lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết vụ việc trên diễn ra vào khoảng 16h28 ngày 18/3. Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm cứu thương 115 tại khu vực Trạm thu phí Vạn Điểm- Đỗ Xá hướng Hà Nam- Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe khách và xe tải dẫn đến một số người bị thương và mắc kẹt trong xe cần cứu hộ, cứu nạn.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra giữa xe cứu hỏa và xe khách trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC số 12 xuất một xe cứu nạn, cứu hộ và 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.Dựa vào vị trí xảy ra tai nạn và tình hình ùn tắc giao thông hiện tại trên tuyến đường, để tiếp cận hiện trường nhanh nhất, xe cứu hỏa đã thực hiện quyền ưu tiên, đi vào đường ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.Quá trình di chuyển, các thiết bị như đèn, còi,… đều được kích hoạt, sử dụng đầy đủ.Tuy nhiên, trên đường đi, xe cứu nạn, cứu hộ đã xảy ra va chạm giao thông với xe khách 29B-078.43 tại địa điểm gần Trạm thu phí Thường Tín (xã Văn Bình, huyện Thường Tín), hậu quả khiến 5 hành khách và 6 cảnh sát PCCC bị thương vong.Hiện số nạn nhân trên xe khách đã được đưa vào Bệnh viện Việt Đức tiếp tục kiểm tra.Đối với các chiến sĩ, 4 người sau khi sơ cứu đã xuất viện, một chiến sĩ bị rạn xương quai xanh đang được điều trị tại BV 198.Người nặng nhất là Trung sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi), dù được tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên đã hi sinh vào 0h45 ngày 19/3 tại Bệnh viện Bạch MaiTrong chiều 19/3, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan để điều tra, đánh giá khách quan nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.“Thận trọng, khách quan và công minh, đó là quan điểm giải quyết sự việc của chúng tôi”.Thiếu tướng Định cũng cho biết qua vụ tai nạn này, lực lượng sẽ có giải pháp để nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông, văn hóa tham gia giao thông của người dân và cả từ chính lực lượng.Đồng thời, thực hiện các chế độ chính sách đối với các nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó bao gồm cả chiến sĩ và người dân.

Trung sĩ Chử Văn Khánh.

“Trung sĩ Chử Văn Khánh đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ sẽ được thăng cấp hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ”.Thiếu tướng Hoàng Quốc Định khẳng định việc xe cứu hỏa chạy ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ là hoàn toàn đúng thẩm quyền, thuộc một trong các trường hợp được quyền ưu tiên.Quá trình tới hiện trường, cảnh sát đã thực hiện các hình thức thông báo bằng các phương tiện trang bị trên xe như: còi hú, phát loa, đèn tín hiệu.“Điều đáng tiếc là đã xảy ra TNGT, và để đánh giá, kết luận lỗi thuộc về ai thì phải chờ cơ quan điều tra xem xét, đánh giá đối với các vấn đề liên quan. Hiện chưa phát hiện vấn đề gì không đúng hoặc sai phạm”, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết thêm./.